Haas-F1-Duo in Baku: Frische WM-Punkte möglich?

Formel-1-Rookie Oliver Bearman beendete den Trainingsfreitag in Baku als Fünftschnellster, sein Teamkollege Esteban Ocon belegte den achten Platz auf der FP2-Zeitenliste. Kann das Duo an diese starke Form anknüpfen?

Eine der Überraschungen, die der Trainingsfreitag auf dem Baku City Circuit barg, war die gute Form des Haas-Teams in der zweiten Session. Im ersten Training belegten Formel-1-Neuling Oliver Bearman und sein Teamkollege Esteban Ocon die Plätze 16 und 18, doch in der zweiten Session konnte das Duo aufdrehen und Top-10-Zeiten in den Asphalt des schnellen Strassenkurses brennen.

Bearman begeisterte mit der fünftschnellsten Rundenzeit, knapp sechs Zehntel fehlten ihm auf die Tagesbestzeit von Ferrari-Star Lewis Hamilton. Ocon blieb mehr als zweieinhalb Zehntel langsamer als der junge Brite und reihte sich auf dem achten Platz ein. Dass beide Haas-Piloten zu den schnellsten Zehn gehörten, lässt das US-Team auf ein starkes Wochenende hoffen.

Bearman freute sich: «Die Rundenzeit war wirklich gut und das Auto hat sich super angefühlt. Im ersten Training hatten wir noch etwas Mühe, den nötigen Top-Speed zu finden. Aber bis zur zweiten Session konnten wir uns stark verbessern und nun scheinen wir ganz gut bei der Musik zu sein.»

Deshalb hofft der 20-Jährige auf Punkte: «Ich habe ein gutes Gefühl mit dem Auto, und das ist immer das Wichtigste. Ich hatte aber auch einige Sorgen, etwa mit den Bremsen, die nicht die besten sind. Wir müssen also noch etwas Arbeit reinstecken, um im Qualifying alles gut hinzubekommen. Aber ich hoffe, dass ich im Rennen punkten kann.»

Ocon bestätigte: «Das Fahrverhalten war ganz gut, und wir haben schon im ersten Training gemerkt, dass der Grip da war.» Und der Franzose fasste zusammen: «Wir haben viel Neues ausprobiert, und nun müssen wir auswählen, was wir am Auto haben wollen. Es wird nicht einfach, die beste Auswahl zu treffen. Und es gibt auch noch ein paar Bereiche, in denen wir nachlegen müssen. Aber ich denke, insgesamt sind wir ganz gut aufgestellt.»

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418