Carlos Sainz (3./Williams): «Es musste so kommen!»

Williams-Pilot Carlos Sainz war nach seinem dritten Platz im Formel-1-Rennen von Baku überglücklich: «Das Leben gibt einem manchmal schlechte Momente, um einem dann einen sehr schönen zu geben.»

Ein dritter Platz, der sich anfühlt wie ein Sieg: Carlos Sainz fuhr beim Aserbaidschan-GP aufs Podium – sein erstes mit seinem neuen Team Williams. Der Spanier feierte das Baku-Bronze wie einen Sieg, sein Markenzeichen-Song «Smooth Operator» schallte durch den Parc Fermé.

Sainz überglücklich und merklich emotional: «Ich kann gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, wie gut sich das anfühlt. Es ist sogar noch besser als mein allererstes Podium. Wir haben das ganze Jahr hart gekämpft und heute endlich bewiesen: Mit unserer Geschwindigkeit können wir alles erreichen, gemeinsam Erstaunliches leisten. Wir haben das Rennen perfekt gemeistert, keine Fehler gemacht und Autos geschlagen, von denen ich gestern nicht gedacht hätte, dass wir sie schlagen könnten.»

Der Spanier hatte sich auf Platz 2 qualifiziert, schielte am Samstag wegen der vielen Unterbrechungen und des drohenden Regens sogar ein wenig auf die Pole. Im Rennen fiel er eine Position zurück, konnte sein Podest aber sichern – sein erstes Podium mit Williams, wo er seit Beginn der Saison fährt (nachdem er für Lewis Hamilton bei Ferrari Platz machen musste).

Sainz: «Ich bin extrem stolz auf jeden bei Williams, dass wir ein wirklich schwieriges Jahr durchgestanden haben. Wir haben bewiesen, was wir für einen großen Schritt im Vergleich zum letzten Jahr gemacht haben. Wir sind auf dem absolut richtigen Weg. Wir hatten, vor allem bei mir, viele unglückliche Zwischenfälle und konnten das Tempo oft nicht in Punkte ummünzen. Aber jetzt verstehe ich warum: Das erste Podium musste so kommen. So ist das Leben. Das Leben gibt einem manchmal schlechte Momente, um einem dann einen sehr schönen zu geben. So zahlt sich das Warten viel besser aus. Eine Gute Lektion, den Glauben nicht zu verlieren und das Vertrauen in die Menschen um einen herum.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20