Piastri nach Unfall: «Ein dummer, simpler Fehler»

McLaren-Pilot und WM-Leader Oscar Piastri crashte in der ersten Runde des F1-GP in Aserbaidschan raus. Danach war er gefrustet – und selbstkritisch: «Ich gebe niemandem außer mir selbst die Schuld dafür.»

Das ging schnell! Für WM-Leader Oscar Piastri war der Aserbaidschan-GP vorbei, bevor er richtig begonnen hatte. Er startete zu früh, blockierte dann und fiel im Feld zurück – und schlug in Kurve 6 in die Wand, musste nach nur knapp einem Drittel der ersten Runde abstellen und das Rennen auf einem Smartphone hinter der Streckenbegrenzung verfolgen statt im Cockpit.

Hinterher ärgerte sich der Australier mächtig: «Das war sicherlich nicht mein bester Moment. Ich bin zu früh gestartet. Das war wirklich ein dummer, simpler Fehler. Und dann habe ich den Crash verursacht, weil ich die verwirbelte Luft nicht richtig eingeschätzt habe. Ich bin eindeutig viel zu schnell in die Kurve gefahren, und das war's dann.» Die Mauer – und die Safety-Car-Phase.

Piastri: «Der Grip war gering, aber ich hätte das wissen müssen. Ich gebe niemandem außer mir selbst die Schuld dafür. Ich habe einfach nicht die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt getroffen, und das ist enttäuschend.»

Das gesamte Wochenende über war der Wurm drin: Am Freitag hatte er ein Problem mit der Antriebseinheit, schon am Samstag verunfallte er in der Quali. Piastri: «Freitag war ein harter Tag. Am Samstag war das Potenzial sehr gut. Ich hatte viele Sequenzen oder Sektoren, die unglaublich stark waren, aber ich habe es einfach nie geschafft, alles zusammenzubringen. Das Qualifying gestern war, wie es war. Und heute waren da einfach mehr dumme Fehler.» Viel Frust beim McLaren-Piloten. Das Papaya-Team verpasste durch das Aus von Piastri und den Platz 7 von Norris auch den vorzeitigen Konstrukteurs-Titel. Nächste Chance: Singapur.

Piastri versucht trotzdem, das Positive zu sehen. «Es war sicherlich ein chaotisches Wochenende, aber ich wäre besorgter, wenn ich langsam gewesen wäre und versucht hätte, das auf diese Weise auszugleichen, und dadurch diese Fehler verursacht hätte. Das ist natürlich keine Situation, in der ich mich gerne befinde oder in die ich vor allem die Mechaniker bringen möchte, denn es war ein hartes Wochenende für sie. Aber wenn ich nach einem Silberstreifen am Horizont suchen muss, dann wäre das…» Und trotz des Nullers in Baku ist Piastri immerhin weiter WM-Leader.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20