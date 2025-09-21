Charles Leclerc: «Muss Verantwortung übernehmen»

Ferrari-Pilot Charles Leclerc musste im F1-GP von Baku für seinen Fehler im Qualifying bezahlen. Das «Würfelspiel» endete für ihn enttäuschend auf Platz 9. Außerdem: Was er zur von Hamilton ignorierten Stallorder sagt.

In den letzten Jahren gipfelte das Baku-Wochenende von Charles Leclerc immer im Qualifying: Leistungsanstieg bis zur Quali, dann die Pole. Und im Rennen ging es für den Ferrari-Piloten dann wieder bergab, er fiel zurück oder schied mit Motorschaden aus. In diesem Jahr erreichte der Monegasse nicht mal diesen Höhepunkt im Qualifying. Stattdessen machte er einen Fehler, landete zu Beginn der dritten Session in der Wand – und musste den Preis dafür im Rennen bezahlen.

Leclerc nach seinem neunten Platz im Aserbaidschan-GP: «Ich muss Verantwortung für das schlechte Qualifying gestern übernehmen, weil ich den Fehler im Q3 gemacht habe. Dieses Wochenende habe ich keinen guten Job in der Quali gemacht, auch wenn es bislang insgesamt eine starke Saison war. Als die Bedingungen schwierig waren, hätte ich das nutzen sollen. Habe ich aber nicht.» So ging er von Platz 10 ins Rennen – und steckte fest.

Leclerc: «Der Preis für meinen Fehler war, dass ich heute im Verkehr festhing. Es war ein Würfelspiel, welche Strategie die beste sein würde. Man hat einfach nur gehofft, dass man auf der gleichen Strategie sein würde wie die schnelleren Autos. Leider hatte ich die Strategie wie die Fahrer, die ein paar mehr Probleme hatten.»

Für Wirbel sorgte ein Funkspruch seines Ferrari-Teams an Leclercs Kollegen Lewis Hamilton. Der Brite sollte Leclerc vorbeiziehen lassen, doch zu dem Positionstausch kam es nicht. Für Leclerc aber kein Thema: «Für Platz 8 oder Platz 9 ist das nicht der Rede wert. Das ist mir recht gleich. Das sind Dinge, die wir gemeinsam ausmachen und auf die wir uns generell einigen, wie wir agieren, wenn getauscht wird. Es ist nicht passiert und das ist okay. Es ist nicht so, als wäre ich auf Platz 8 glücklicher gewesen.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20