Lando Norris: «Keine Chance» gegen Red Bull Racing

Lando Norris war im Aserbaidschan-GP der einzige McLaren-Pilot, der die Zielflagge sah. Er kreuzte die Ziellinie als Siebter und sprach hinterher über seine eigene Leistung und die starke Red Bull Racing-Konkurrenz.

Das McLaren-Team hatte in Baku die Chance, die Konstrukteursmeisterschaft für sich zu entscheiden, doch der Team-WM-Titel rückte schon früh in weite Ferne, als Oscar Piastri in der Startphase in der Mauer landete. Sein Teamkollege Lando Norris schaffte es hingegen ins Ziel, musste sich aber nach einem weiteren verpatzten Boxenstopp (bereits in Monza hatte er sich lange an der Box gedulden müssen) mit dem siebten Platz begnügen.

Danach erklärte der Brite leicht gereizt auf die Frage, ob es sich wie eine verpasste Chance auf Verkürzung seines WM-Rückstands auf den eigenen Teamkollegen anfühle: «Ich habe gestern mein Bestes gegeben und heute auch. Und die Chancen ergeben sich an jedem Wochenende. Jedes Mal, wenn ich nicht gewinne, ist es eine verpasste Chance. Natürlich wollte ich mehr, es war kein gutes Ergebnis, aber ich hätte nicht mehr tun können.»



Der grosse Fehler sei sein Crash am Vortag gewesen, fuhr Norris fort. «Es war einfach unmöglich, an einem Gegner vorbeizukommen, und wenn mich etwas wurmt, dann der gestrige Qualifying-Samstag. Das Tempo im Rennen war da, und natürlich hätte es etwas besser laufen können, aber das hätte wohl nicht viel geändert.»



Mit Blick auf die starke Performance von Red Bull Racing-Sieger Max Verstappen und dessen Teamkollegen Yuki Tsunoda, der auf dem sechsten Platz vor Norris ins Ziel gekommen war, sagte der WM-Zweite: «Red Bull Racing hatte letztes Wochenende neue Teile dabei und die funktionieren offenbar ganz gut. Ihr Renntempo ist stark und das ist auch keine Überraschung, denn sie haben in diesem Jahr schon mehrfach gewonnen. Sie konnten sich in einigen Bereichen verbessern und waren in den letzten Jahren das Team, das es zu schlagen galt. Deshalb haben wir schon gewusst, dass sie eine Gefahr für uns darstellen. Wir wissen auch, dass wir auf einigen Strecken nicht das schnellste Auto haben. Aber wir haben hier ganz generell nicht das sauberste Wochenende gehabt.»

«Wir wollen uns natürlich besser anstellen, und wenn ich die Zeit zurückdrehen und etwas am gestrigen Tag ändern könnte, dann würde ich es tun. Es ist schwierig, in der Formel 1 perfekt zu sein. Und ich gebe mein Bestes», seufzte Norris, der zum Abflug seines Teamkollegen auch sagte: «Ich fokussiere mich auf mich selbst, aber Oscar ist ein unglaublich starker Fahrer. Ich weiss nicht, was heute im Rennen genau passiert ist. Aber ich denke, die Leute realisieren jetzt, dass es nicht einfach ist, mit unserem Auto da vorne zu sein, es ist immer noch schwierig zu fahren.»

«Ich denke, wir waren hier nicht so schnell wie Red Bull Racing, an einigen Stellen war es auch schwierig, Tsunoda zu folgen, ich hatte keine Chance, so schnell zu sein. Sie machen also einen guten Job und wir tun uns auf Strecken, auf denen man mit wenig Abtrieb unterwegs ist, schwer. Ich glaube, das wird in Las Vegas dann auch der Fall sein. Aber wir müssen fokussiert bleiben, denn auch wir hatten Rennen, in denen unsere Performance wirklich gut war. Wir müssen etwas weniger Fehler machen als hier, und daran arbeiten wir auch.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20