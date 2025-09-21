George Russell auf Baku-Podest: Erleichterung im Ziel
George Russell
Das Baku-Wochenende begann für George Russell mit einer bitteren Pille: Weil er sich nicht wohl fühlte, sagte sein Mercedes-Team alle Medientermine am Donnerstag ab. Am Freitag sass der Brite im Auto und war hörbar geschwächt. Dennoch drehte er starke Runden. Auch im Qualifying gab er Gas und sicherte sich den vierten Startplatz.
Diesen nutzte er, um sich im Rennen durch eine schlaue Strategie und eine fehlerfreie Fahrt den zweiten Platz vor Überraschungspodeststürmer Carlos Sainz zu sichern. Danach erklärte der 27-Jährige: «Zunächst will ich Carlos Sainz und Williams zu diesem überragenden Ergebnis gratulieren. Ich bin auch sehr glücklich, wieder auf dem Podest zu sein.»
«Für mich war das ein hartes Wochenende», erklärte der aktuelle WM-Vierte daraufhin. «Aber das Auto war grossartig und Kimi schaffte es auf Platz 4 ins Ziel – was natürlich auch super ist», betonte der vierfache GP-Sieger.
Russell gestand aber auch: «Ich war ehrlich gesagt wirklich erleichtert, als ich die Zielflagge sah. Zum Glück habe ich mich heute sehr viel besser gefühlt als am Freitag und Samstag. Dennoch freue ich mich jetzt darauf, mich auszuruhen. Aber wie gesagt, ich freue mich über die guten Ergebnisse und als Team ist es auch wichtig, dass wir im Kampf der Konstrukteure gegen Ferrari wichtige Punkte holen konnten.»
Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 20
17. Gasly 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20