George Russell auf Baku-Podest: Erleichterung im Ziel

Mercedes-Routinier George Russell war das ganze Baku-Wochenende eingeschränkt, weil er sich nicht wohl fühlte. Seine Leistung im GP war dennoch stark. Der Brite sicherte sich Platz 2 hinter Sieger Max Verstappen.

Das Baku-Wochenende begann für George Russell mit einer bitteren Pille: Weil er sich nicht wohl fühlte, sagte sein Mercedes-Team alle Medientermine am Donnerstag ab. Am Freitag sass der Brite im Auto und war hörbar geschwächt. Dennoch drehte er starke Runden. Auch im Qualifying gab er Gas und sicherte sich den vierten Startplatz.

Diesen nutzte er, um sich im Rennen durch eine schlaue Strategie und eine fehlerfreie Fahrt den zweiten Platz vor Überraschungspodeststürmer Carlos Sainz zu sichern. Danach erklärte der 27-Jährige: «Zunächst will ich Carlos Sainz und Williams zu diesem überragenden Ergebnis gratulieren. Ich bin auch sehr glücklich, wieder auf dem Podest zu sein.»

«Für mich war das ein hartes Wochenende», erklärte der aktuelle WM-Vierte daraufhin. «Aber das Auto war grossartig und Kimi schaffte es auf Platz 4 ins Ziel – was natürlich auch super ist», betonte der vierfache GP-Sieger.

Russell gestand aber auch: «Ich war ehrlich gesagt wirklich erleichtert, als ich die Zielflagge sah. Zum Glück habe ich mich heute sehr viel besser gefühlt als am Freitag und Samstag. Dennoch freue ich mich jetzt darauf, mich auszuruhen. Aber wie gesagt, ich freue mich über die guten Ergebnisse und als Team ist es auch wichtig, dass wir im Kampf der Konstrukteure gegen Ferrari wichtige Punkte holen konnten.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20