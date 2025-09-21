Verpatzte Baku-Stallorder: Hamilton entschuldigt sich

Im Formel-1-GP von Baku liess Charles Leclerc seinen Teamkollegen Lewis Hamilton auf Anweisung des Teams vorbei. Dem Befehl des Ferrari-Teams, den Platz zum Ende zurückzugeben, leistete Hamilton aber nicht Folge.

Die beiden Ferrari-Stars starteten mit unterschiedlichen Strategien ins Rennen von Baku. So kam es, dass Lewis Hamilton frischere Reifen hatte, als er hinter Lando Norris und seinem Teamkollegen Charles Leclerc unterwegs war. Das Team wies den Monegassen an, den siebenfachen Weltmeister vorbeizulassen, um ihm eine Chance auf einen Angriff auf den McLaren-Star zu geben.

Leclerc tat, wie ihm befohlen, und Hamilton biss sich die Zähne am WM-Zweiten vor ihm aus. In der letzten Rennrunde wurde Hamilton dann angewiesen, die Position an den hinter ihm folgenden Leclerc zurückzugeben. Der Rekord-GP-Sieger verlangsamte auch, aber kam am Ende dennoch vor seinem Stallgefährten auf Platz 8 ins Ziel.

Natürlich wurde Hamilton nach dem Rennen darauf angesprochen und er erklärte: «Ich habe die Mitteilung wirklich spät erhalten und war da ganz auf das Auto vor mir fokussiert. Auch wenn die Chance schwindend klein war, an ihm vorbeizukommen, hatte ich dennoch die Hoffnung, dass es klappen würde.»

Und der 40-Jährige betonte: «Ich ging auf der Geraden vom Gas und stieg sogar in die Eisen, doch am Ende war ich vier Zehntel oder so vorher im Ziel. Das war einfach eine Fehleinschätzung meinerseits. Ich entschuldige mich bei Charles, aber letztlich waren es die Plätze 8 und 9, die wir belegten. Es wird allerdings nicht noch einmal passieren.»

Über seine eigene Leistung sagte der 105-fache GP-Sieger: «Ich fühle mich nicht gut, denn das war ein enttäuschendes Ergebnis. Ich habe gestern schon gesagt, wie gut ich mich am Freitag noch gefühlt habe. Und ich denke, dass wir letztlich bei der Abstimmung in die falsche Richtung gegangen sind. Beim Renntempo waren wir einfach nicht auf Augenhöhe mit den Jungs vor uns. Das Qualifying wäre wichtig gewesen, wie Carlos Sainz im Williams gezeigt hat. Er und sein Team haben einen grossartigen Job gemacht – Gratulation dafür. Ich selbst freue mich, dass ich nach vorne kommen konnte. Aber die Position an sich interessiert mich nicht so.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20