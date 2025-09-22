Teamchef Laurent Mekies: Warnung trotz Siegesserie

Formel-1-Champion Max Verstappen hat in Monza und Baku zwei Siege in Folge gefeiert. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies freut sich über die Fortschritte, bleibt bei seiner Singapur-Prognose aber vorsichtig.

Wie schon auf der Highspeed-Piste von Monza konnte Max Verstappen auch auf dem Strassenkurs von Baku glänzen. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team sicherte sich in den beiden jüngsten WM-Runden erst die Pole-Position und dann den GP-Sieg. Der Niederländer verkürzte damit seinen WM-Rückstand auf Leader Oscar Piastri auf 69 Punkte.

Für das Red Bull Racing Team besonders erfreulich Auch Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda konnte mit dem sechsten Platz acht wertvolle WM-Zähler sammeln – und mit seiner guten Form bestätigen, dass das Team mit dem RB21 guten Fortschritte erzielen konnte. Teamchef Laurent Mekies stellte dem Duo denn auch gute Noten für den Auftritt in Aserbaidschan aus.

«Max hat wieder einmal eine sehr dominante und beachtliche Form an den Tag gelegt, zwei Wochen nach dem Monza-Rennen. Die Bedingungen im Qualifying waren sehr schwierig, und vor Rennen wussten wir auch nicht, welches Tempo wir haben würden, weil keiner echte Longruns absolviert hatte. Max hat das aber super gemeistert und sich stetig verbessert. Auch Yuki war schnell, und er hat gute Punkte geholt. Das alles ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir unser Auto verbessern konnten.»

© Red Bull Content Pool Willkommen zum Rennen in Baku © Red Bull Content Pool Colapinto und Verstappen © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Getty Images Piastri und Hamilton © Red Bull Content Pool Lawson und Hadjar © Red Bull Content Pool Start des Rennens © Getty Images Lando Norris © Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images Charles Leclerc © Getty Images George Russell © Getty Images Carlos Sainz © Getty Images Lewis Hamilton © Getty Images Kimi Antonelli © Red Bull Content Pool Isack Hadjar © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Red Bull Content Pool Liam Lawson © Red Bull Content Pool Max Verstappen gewinnt das Rennen © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Russell, Verstappen, Sainz © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Verstappen, Tsunoda und Team Zurück Weiter

Dennoch fällt die Prognose des Franzosen für das nächste Rennen in Singapur verhalten aus. Er betont: «Wir nehmen Schritt für Schritt und konzentrieren uns ganz auf uns selbst und die Bereiche, in denen wir nachlegen müssen. Das haben die Jungs an der Strecke und in Milton Keynes bisher sehr gut hinbekommen, und das hat sich sowohl hier als auch in Monza gelohnt.»

Gleichzeitig warnt Mekies: «Aber in Singapur erwartet uns eine ganz andere Strecke. Tatsächlich konnten wir dort noch nie gewinnen. Man ist mit viel Abtrieb unterwegs und die Temperaturen sind hoch. Das hat uns zuletzt immer etwas mehr Mühe bereitet.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20