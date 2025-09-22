Liam Lawson nach Platz 5: «Hat keine Spass gemacht»

Liam Lawson fuhr in Baku ein starkes Rennen und wurde mit dem fünften Platz belohnt. Der Racing-Bulls-Rookie hatte einige Top-Piloten hinter sich im Griff. Ein Vergnügen war das aber nicht, wie er betonte.

Natürlich profitierte Liam Lawson im Aserbaidschan-GP vom guten dritten Startplatz, den er tags zuvor dank des Timing-Glücks im letzten Abschnitt der Zeitenjagd erobern konnte. Der 23-Jährige aus dem Visa CashApp Racing Bulls Team zeigte aber auch eine starke Leistung. Er hatte Top-Fahrer wie Lando Norris, Charles Leclerc und Lewis Hamilton hinter sich. Auch Yuki Tsunoda im Red Bull Racing-Renner kam nach ihm ins Ziel.

Als er nach dem Fallen der Zielflagge darauf angesprochen wurde, sagte Lawson: «Ganz ehrlich, das hat keinen Spass gemacht. Aber natürlich ist es ein grossartiges Ergebnis.» Und er gestand: «Natürlich hoffst du, den Platz halten zu können, wenn du als Dritter in der Startaufstellung losfährst.»

«Aber wir hatten einfach nicht das Tempo, und ich habe wirklich alles gegeben, vor allem in den letzten 15 Runden, in denen ich die Jungs hinter mir im Griff haben musste», schob der Neuseeländer im gleichen Atemzug nach. Und er schilderte: «Als Kimi Antonelli hinter mir auftauchte, schaffte ich es, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen und ihn auf Abstand zu halten. Doch dann ging mir auf der langen Geraden die Energie aus.»

Der Teenager aus dem Mercedes-Team, der am Ende Vierter wurde, war einer von zwei Fahrern, die an Lawson vorbeikommen konnten – der andere war Antonellis Teamkollege George Russell, der den zweiten Platz eroberte. «Ich habe meine Lehren daraus gezogen und sichergestellt, dass mir das später im Rennen nicht mehr passiert» sagt Lawson, der sich aber auch sicher ist: «Ich glaube, wir hätten ohnehin nicht das Tempo gehabt, um über 30 Runden oder so vorne zu bleiben. Das mit der Batterie war also frustrierend, aber das Ergebnis ist immer noch super.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20