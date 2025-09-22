Liam Lawson nach Platz 5: «Hat keine Spass gemacht»
Liam Lawson
Natürlich profitierte Liam Lawson im Aserbaidschan-GP vom guten dritten Startplatz, den er tags zuvor dank des Timing-Glücks im letzten Abschnitt der Zeitenjagd erobern konnte. Der 23-Jährige aus dem Visa CashApp Racing Bulls Team zeigte aber auch eine starke Leistung. Er hatte Top-Fahrer wie Lando Norris, Charles Leclerc und Lewis Hamilton hinter sich. Auch Yuki Tsunoda im Red Bull Racing-Renner kam nach ihm ins Ziel.
Als er nach dem Fallen der Zielflagge darauf angesprochen wurde, sagte Lawson: «Ganz ehrlich, das hat keinen Spass gemacht. Aber natürlich ist es ein grossartiges Ergebnis.» Und er gestand: «Natürlich hoffst du, den Platz halten zu können, wenn du als Dritter in der Startaufstellung losfährst.»
«Aber wir hatten einfach nicht das Tempo, und ich habe wirklich alles gegeben, vor allem in den letzten 15 Runden, in denen ich die Jungs hinter mir im Griff haben musste», schob der Neuseeländer im gleichen Atemzug nach. Und er schilderte: «Als Kimi Antonelli hinter mir auftauchte, schaffte ich es, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen und ihn auf Abstand zu halten. Doch dann ging mir auf der langen Geraden die Energie aus.»
Der Teenager aus dem Mercedes-Team, der am Ende Vierter wurde, war einer von zwei Fahrern, die an Lawson vorbeikommen konnten – der andere war Antonellis Teamkollege George Russell, der den zweiten Platz eroberte. «Ich habe meine Lehren daraus gezogen und sichergestellt, dass mir das später im Rennen nicht mehr passiert» sagt Lawson, der sich aber auch sicher ist: «Ich glaube, wir hätten ohnehin nicht das Tempo gehabt, um über 30 Runden oder so vorne zu bleiben. Das mit der Batterie war also frustrierend, aber das Ergebnis ist immer noch super.»
Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20