Singapur-GP im TV: McLaren vor dem zehnten Titel
Lando Norris gewann den Singapur-GP 2024
Der Vorsprung von McLaren im Konstrukteurs-Pokal 2025 ist gewaltig: Das Team mit Oscar Piastri und Lando Norris steht bei 623 Punkten und hat damit nach nicht mal zwei Dritteln der Saison mehr als doppelt so viele WM-Zähler erobert wie der erste Verfolger, Mercedes (290 Punkte). Es folgten Ferrari mit 286 und Red Bull Racing mit 272 Punkten.
Die Folge: McLaren kann am GP-Wochenende von Singapur den zehnten Konstrukteurs-Pokal seiner Geschichte sicherstellen (nach 1974, 1984/1985, 1988–1991, 1998 sowie 2024).
Dazu braucht McLaren aus dem Nacht-GP von Singapur nur 13 Punkte, ungeachtet dessen, was die Konkurrenz macht.
Mit dem zehnten Titel würde sich McLaren zum zweiterfolgreichsten Team der Formel 1 machen, nach Ferrari (16 Titel) und vor Williams (9 Titel).
Wir haben für Sie weiter unte n alle Sieger im Konstrukteurs-Pokal aufgelistet und zeigen auch, wann Sie die Action von der Marina Bay in Singapur mitverfolgen können, in der Quali und im Rennen natürlich mit unserem bewährten Live-Ticker.
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20
Singapur-GP im TV
Freitag, 3. Oktober
11.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training
11.30 Erstes Training
13.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training
15.00 Zweites Training
16.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
18.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
23.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP 2024
Samstag, 4. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
09.45 Sky Sport F1 – GP Aserbaidschan kompakt
11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training
11.30 Drittes Training
12.40 ServusTV – Max Verstappen: Abseits der Strecke
14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.00 Qualifying
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
23.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Sonntag, 5. Oktober
07.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024
11.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen
12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP
13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
14.00 Grosser Preis von Singapur
15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
18.10 ServusTV – Das Rennen
19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.45 ORF 1 – Rennen Wiederholung
Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger
1958 Vanvall
1959 Cooper
1960 Cooper
1961 Ferrari
1962 BRM
1963 Lotus
1964 Ferrari
1965 Lotus
1966 Brabham
1967 Brabham
1968 Lotus
1969 Matra
1970 Lotus
1971 Tyrrell
1972 Lotus
1973 Lotus
1974 McLaren
1975 Ferrari
1976 Ferrari
1977 Ferrari
1978 Lotus
1979 Ferrari
1980 Williams
1981 Williams
1982 Ferrari
1983 Ferrari
1984 McLaren
1985 McLaren
1986 Williams
1987 Williams
1988 McLaren
1989 McLaren
1990 McLaren
1991 McLaren
1992 Williams
1993 Williams
1994 Williams
1995 Benetton
1996 Williams
1997 Williams
1998 McLaren
1999 Ferrari
2000 Ferrari
2001 Ferrari
2002 Ferrari
2003 Ferrari
2004 Ferrari
2005 Renault
2006 Renault
2007 Ferrari
2008 Ferrari
2009 BrawnGP
2010 Red Bull Racing
2011 Red Bull Racing
2012 Red Bull Racing
2013 Red Bull Racing
2014 Mercedes
2015 Mercedes
2016 Mercedes
2017 Mercedes
2018 Mercedes
2019 Mercedes
2020 Mercedes
2021 Mercedes
2022 Red Bull Racing
2023 Red Bull Racing
2024 McLaren
Konstrukteurs-Pokal: Die Mehrfach-Sieger
Ferrari: 16
Williams: 9
McLaren: 9
Mercedes: 8
Lotus: 7
Red Bull Racing: 6
Cooper: 2
Brabham: 2
Renault: 2