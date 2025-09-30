Singapur-GP im TV: McLaren vor dem zehnten Titel

​Der Traditionsrennstall McLaren steht vor dem zehnten Gewinn des Konstrukteurs-Pokals, dem zweiten in Folge nach 2024. Nur Ferrari ist in der Geschichte der Formel 1 noch erfolgreicher.

Der Vorsprung von McLaren im Konstrukteurs-Pokal 2025 ist gewaltig: Das Team mit Oscar Piastri und Lando Norris steht bei 623 Punkten und hat damit nach nicht mal zwei Dritteln der Saison mehr als doppelt so viele WM-Zähler erobert wie der erste Verfolger, Mercedes (290 Punkte). Es folgten Ferrari mit 286 und Red Bull Racing mit 272 Punkten.

Die Folge: McLaren kann am GP-Wochenende von Singapur den zehnten Konstrukteurs-Pokal seiner Geschichte sicherstellen (nach 1974, 1984/1985, 1988–1991, 1998 sowie 2024).

Dazu braucht McLaren aus dem Nacht-GP von Singapur nur 13 Punkte, ungeachtet dessen, was die Konkurrenz macht.

Mit dem zehnten Titel würde sich McLaren zum zweiterfolgreichsten Team der Formel 1 machen, nach Ferrari (16 Titel) und vor Williams (9 Titel).



Wir haben für Sie weiter unte n alle Sieger im Konstrukteurs-Pokal aufgelistet und zeigen auch, wann Sie die Action von der Marina Bay in Singapur mitverfolgen können, in der Quali und im Rennen natürlich mit unserem bewährten Live-Ticker.





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20





Singapur-GP im TV

Freitag, 3. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

16.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP 2024



Samstag, 4. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.45 Sky Sport F1 – GP Aserbaidschan kompakt

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Drittes Training

12.40 ServusTV – Max Verstappen: Abseits der Strecke

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Oktober

07.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

11.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Grosser Preis von Singapur

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.10 ServusTV – Das Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.45 ORF 1 – Rennen Wiederholung







Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing

2024 McLaren





Konstrukteurs-Pokal: Die Mehrfach-Sieger

Ferrari: 16

Williams: 9

McLaren: 9

Mercedes: 8

Lotus: 7

Red Bull Racing: 6

Cooper: 2

Brabham: 2

Renault: 2