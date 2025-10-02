Ralf Schumacher warnt Mick: «Zu gefährlich»
Mick Schumacher freut sich auf seinen IndyCar-Test, Onkel Ralf findet es zu gefährlich
Die Vorfreude auf die IndyCar-Testpremiere ist gross: Mick Schumacher erklärte bei der Bestätigung seines Debüt im IndyCar-Auto, das am 13. Oktober auf dem Road-Course des Indianapolis Motor Speedway ansteht: «Ich bin sehr neugierig, wie die Fahrzeugcharakteristik sein wird.»
Und der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher schwärmte: «Es ist grossartig, dass ich nun selbst sehen kann, wie schwierig es ist und was es damit auf sich hat, denn ich habe schon viel darüber gehört, wie stark die Fahrer darin körperlich beansprucht werden. Es ist auch kein Geheimnis, dass ich ein grosser Fan von Formel-Autos bin, dieser Test wird also eine wertvolle Erfahrung für mich werden.»
Onkel Ralf Schumacher reagiert mit einer Warnung auf die Ankündigung des Einsatzes, den Mick zusammen mit dem Team Rahal Letterman Lanigan Racing bestreiten wird. Im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse» erklärt der 6-fache GP-Sieger: «Ich selbst habe ehrlicherweise gar nicht mit ihm gesprochen, aber er ist wohl zitiert worden, dass seine Seele für den Motorsport und das Formelauto brennt, und dass er das deshalb unbedingt ausprobieren und einen Test machen möchte. Ich selbst verstehe das nicht so ganz, weil ich glaube, dass er da, wo er jetzt ist, super aufgehoben ist und auch eine tolle Zukunft haben kann.»
Speziell die Oval-Rennen seien ihm selbst «zu gefährlich», betont der 50-jährige Deutsche, der gleichzeitig einräumt, dass er selbst nur wenig Erfahrung damit gesammelt hat. Dennoch stellt er klar: «Es sind viele schlimme Unfälle passiert in der Vergangenheit und deshalb finde ich es persönlich nicht gut.» Und er sieht noch einen weiteren Grund, der gegen einen Wechsel in die IndyCar-Serie spricht.
«Es gibt natürlich auch gewisse Restrisiken, weil auf der einen Seite kann man glaube ich sagen, dass die Leute aus der Indycar nicht so einfach in die Richtung Formel 1 kommen. Also Also die Tests, die es bis jetzt gegeben hat, waren nicht von Erfolg gekrönt. Andersrum muss man sagen, wenn man da rübergeht, ist es so ein bisschen wie in Japan. Das Niveau ist trotzdem hoch, also wird es nicht so einfach sein, dort dann in Amerika zu bestehen», warnt der 180-fache GP-Teilnehmer.
«Und deshalb ist das nochmal ein zusätzlicher Druck, den man sich vielleicht nicht machen muss», ergänzt Ralf Schumacher, der seinem eigenen Sohn David das Vorhaben würde ausreden wollen. «Also ich persönlich kann die Emotionen zwar verstehen, aber wenn es David wäre, würde ich mich ehrlich gesagt dagegen wehren, weil mir das einfach zu gefährlich wäre», offenbart er.
