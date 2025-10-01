Max Verstappen: Das macht für Singapur Mut

​Red Bull Racing hat den Grossen Preis von Singapur vier Mal gewinnen können, drei Mal mit Sebastian Vettel, einmal mit Sergio Pérez. Max Verstappen ging bislang an der Marina Bay leer aus.

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat an den vergangenen zwei GP-Wochenenden fast alles richtig gemacht – Sieg von Pole-Position in Monza, Sieg von Pole-Position in Baku.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei, aber so leicht wird das in Singapur nicht. Selbst in Zeiten, als die Red Bull Racing-Renner dominant waren, konnte Max auf der schwierigen Strassenstrecke nicht gewinnen. Sergio Pérez hingegen siegte 2022, mit einer anderen Rennwagengeneration hatte Sebastian Vettel drei Mal in Folge die Nase vorne – 2011, 2012, 2013.

Max sagt vor dem Nachtrennen von Singapur: «Die letzten beiden Rennen liefen grossartig für unser Team. Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht, eine gute Abstimmung fürs Auto gefunden und befinden uns auf dem richtigen Weg.»

«Auf beiden Strecken waren wir mit geringem Abtrieb unterwegs, aber die Strecke in Singapur ist ganz anders und wird daher eine grössere Herausforderung als Monza und Baku.»



«Die Singapur-Bahn ist körperlich ziemlich anstrengend, und in diesem Rennen geht es darum, sich den Strapazen so gut als möglich anzupassen.»



«Das Layout der Piste macht Spass, aber ich habe dort noch nie gewonnen, also könnte man sagen, es gibt für mich in Singapur eine offene Rechnung. Wir brauchen eine starke Leistung des ganzen Teams, wenn wir mit einem Spitzenergebnis liebäugeln wollen.»



Max Verstappen in Singapur

2015 mit Toro Rosso: 8. in der Quali, 8. im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 4./6.

2017 mit Red Bull Racing: 2./Kollision

2018 mit Red Bull Racing: 2./2.

2019 mit Red Bull Racing: 4./3.

2022 mit Red Bull Racing: 8./7.

2023 mit Red Bull Racing: 11./5.

2024 mit Red Bull Racing: 2./2.