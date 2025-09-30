Max Verstappen in Singapur: Sein Klecks im Reinheft

​Die Formel 1 tritt in der Saison 2025 auf 24 verschiedenen Rennstrecken an, 23 davon hat Max Verstappen als GP-Sieger verlassen. Ihm fehlt von den aktuell befahrenen Strecken nur ein Sieg – jener in Singapur.

Max Verstappen hat mit Singapur noch ein Hühnchen zu rupfen: Von jenen 24 Formel-1-Rennstrecken, auf welchen die Königsklasse 2025 bestaunt werden kann, ist der Marina Bay Street Circuit der einzige Kurs, auf dem Max noch keinen Grand Prix gewinnen konnte!

Zwar stand Verstappen in Singapur drei Mal auf dem Podest, aber eben nicht auf der obersten Stufe: Er wurde 2019 Zweiter, 2019 Dritter und 2024 erneut Zweiter.





Max Verstappen in Singapur

2015 mit Toro Rosso: 8. in der Quali, 8. im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 4./6.

2017 mit Red Bull Racing: 2./Kollision

2018 mit Red Bull Racing: 2./2.

2019 mit Red Bull Racing: 4./3.

2022 mit Red Bull Racing: 8./7.

2023 mit Red Bull Racing: 11./5.

2024 mit Red Bull Racing: 2./2.



Die Aussichten, wonach Max ausgerechnet in diesem Jahr den ersten Singapur-Sieg an Land zieht, sind durchwachsen: Verstappen konnte zwar zuletzt in Monza und Baku siegen, aber die Charakteristik des engen und vor allem welligen Singapur-Kurses ist eine ganz andere.



Die Red Bull Racing-Rennwagen waren in den vergangenen Jahren auf den meisten Stadtkursen nicht konkurrenzfähig genug, das Handling auf Bodenunebenheiten und beim Brettern über die Randsteine oft mies.



Max bestätigt: «Ich finde Veranstaltung und Strecken cool, aber wir haben uns in den vergangenen Jahren eher schwergetan.»



Auf der anderen Seite: McLaren galt in Monza und Baku als Favorit, dann aber kam es ganz anders. Und – nicht selten erleben die Fans in Singapur verrückte Rennen. Ein dritter Sieg in Folge von Max ist also keineswegs ausgeschlossen.





Die 67 GP-Siege von Max Verstappen

70 Jahre Formel 1 in Silverstone: 2020

Abu Dhabi: 2020, 2021, 2022, 2023

Australien: 2023

Österreich: 2018, 2019, 2021 (zwei Mal), 2023

Aserbaidschan: 2018, 2019

Bahrain: 2023, 2024

Belgien: 2021, 2022, 2023

Brasilien: 2019, 2023, 2024

Grossbritannien: 2023

Kanada: 2022, 2023, 2024

China: 2024

Emilia-Romagna (Imola): 2021, 2022, 2024, 2025

Frankreich: 2021, 2022

Deutschland: 2019

Ungarn: 2022, 2023

Italien: 2022, 2023, 2025

Japan: 2022, 2023, 2024, 2025

Las Vegas: 2023

Malaysia: 2017

Mexiko: 2017, 2018, 2021, 2022, 2023

Miami: 2022, 2023

Monaco: 2021, 2023

Niederlande: 2021, 2022, 2023

Katar: 2023, 2024

Saudi-Arabien: 2022, 2024

Spanien: 2016, 2022, 2023, 2024

USA: 2021, 2022, 2023