Fernando Alonso zu Team-Erfolg: Nur ein Fragezeichen

Formel-1-Routinier Fernando Alonso wartet schon lange auf seinen nächsten GP- und Titeltriumph. Er ist sich sicher: Sein Aston Martin Team erwartet eine goldene Zukunft. Dabei gibt es nur ein Fragezeichen, betont er.

Den letzten GP-Sieg feierte Fernando Alonso 2013 bei seinem Heimrennen in Spanien vor den Toren der Metropole Barcelona. Der letzte Titeltriumph ist noch viel länger her – 2006 strahlte der Asturier als Gesamtsieger nach einem Duell mit Michael Schumacher – er sicherte sich den Titel schliesslich mit 13 Punkten Vorsprung beim Saisonfinale in São Paulo.

Seitdem jagt der mittlerweile 44-Jährige seinem dritten Titeltriumph hinterher, hatte aber nur wenig Glück. Er legte eine Pause ein, um in anderen Serien erfolge zu feiern, und wechselte nach der Saison 2022 zum Aston Martin Team, mit dem er wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will. Die Chancen stehen gut, ist er überzeugt.



Denn der Rennstall aus Silverstone hat eine illustre Gruppe von erfolgreichen Ingenieuren an Bord gelockt, allen Voran Adrian Newey, der das Red Bull Racing Team verlassen hat, um mit den Grünen an die Spitze des Feldes vorzurücken. Aber auch Enrico Cardile und Teamchef Andy Cowell gehören zu den hochkarätigen Verpflichtungen von Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll.

Die umfassenden Regeländerungen, die 2026 umgesetzt werden, schaffen eine Chance, die das Team nun nutzen will. Alonso erklärte in einem Interview, das auf der Team-Website veröffentlicht wurde, auf die Frage, ob nun alle Erfolgszutaten da seien: «Ich hoffe es, das heisst, ich bin ziemlich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden.»

«Was mich angeht – ich bestreite meine letzten Formel-1-Jahre, und ich will natürlich den Erfolg des Aston Martin Projekts miterleben. Aber ich weiss auch, dass alles etwas Zeit braucht, um zusammenzukommen. Und das ist das einzige Fragezeichen, das ich habe. Es ist mehr oder weniger garantiert, dass Aston Martin in Zukunft um den Titel kämpfen wird, denn alles, was man dazu braucht, ist vorhanden», fuhr der aktuelle WM-Vierzehnte fort.

«Aber damit man alles auch umsetzt und den Job erledigt, müssen auch ein paar externe Faktoren stimmen. Man braucht etwas unfreiwillige Hilfe von den Gegnern, und man braucht selbst etwas Glück. Als Team musst du jedes Wochenende gut umsetzen», weiss Alonso, der 2026 als Chance ansieht. «Alles wird wieder auf Null gestellt, und dann liegt es an uns, einen besseren Job als unsere Gegner zu machen.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20