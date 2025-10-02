McLaren: Überraschender Abschied von F1-Talent

Das McLaren-Team hat einen Nachwuchsfahrer in diesem Jahr schon drei Mal im F1-Renner ausrücken lassen. Zum Auftakt ins Singapur-Wochenende verkündet das Team nun, dass man getrennte Wege geht.

Das kam überraschend: Das McLaren-Team hat in dieser Saison einen Nachwuchsfahrer besonders gefördert: Alex Dunne durfte im Mai auf dem Traditionskurs von Zandvoort sein Formel-1-Testdebüt absolvieren. Der Teenager rückte im MCL60 aus, der in der Saison 2023 zum Einsatz kam.

Der Test-Premiere folgte der erste Einsatz bei einem freien Training der Formel 1: Auf dem Red Bull Ring überzeugte er mit seiner Rundenzeit, die für den vierten Platz auf der Zeitenliste reichte. Dem 19-Jährigen fehlte weniger als eine Zehntelsekunde auf die Rundenzeit von Oscar Piastri.

Ein weiteres Mal durfte Dunne im September auf dem Highspeed-Kurs von Monza Gas geben. Nach 26 Runden belegte er den 16. Platz. Von Lando Norris’ persönlicher Bestleistung trennten ihn 0,585 sec.

Nun überraschte das Team mit der Mitteilung, dass die Zusammenarbeit zwischen Dunne und McLaren per sofort beendet wird. Es sei eine Freude gewesen, mit dem Nachwuchsfahrer zu arbeiten und an seiner persönlichen Entwicklung teilzuhaben, heisst es darin. Man wünsche Dunne das Beste für die Zukunft.

Darüber, wie diese aussieht, soll Uneinigkeit geherrscht haben. Dunne, der aktuell in der Formel 2 antritt und da den fünften Platz belegt, wurde bereits mit einem Wechsel zum Racing Bulls Team in Verbindung gebracht. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärte dazu, dass man immer interessiert sei an schnellen und selbstbewussten Fahrern, und dass Dunne diese Eigenschaften mit sich bringe.

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20