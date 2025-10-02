Günther Steiner: «Wie dumm würden sie aussehen?»

Das McLaren-Team hat sich im Titel-Duell seiner beiden Schützlinge bisher nicht auf die Seite des erfolgreicheren Oscar Piastri geschlagen. Für Günther Steiner ist klar: Es ist an der Zeit, alles auf einen zu setzen.

Die sogenannten «Papaya-Rules» sollen dafür sorgen, dass beide McLaren-Piloten eine faire Chance auf den WM-Titel in der Fahrer-Wertung haben. Vor dem Rennen in Singapur führt immer noch Oscar Piastri die Wertung an. Sein Teamkollege Lando Norris, der aktuell den zweiten Platz belegt, konnte aber wieder bis auf 25 WM-Punkte heranrücken, weil der Australier in Baku ein Wochenende zum Vergessen erlebte.

Auf dem dritten Zwischenrang der Fahrer-Tabelle lauert auch Max Verstappen auf seine Chance. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team verkürzte seinen Rückstand auf den WM-Leader mit seinen zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Monza und Baku auf 69 Punkte. Und genau deshalb ist sich Günther Steiner sicher, dass die McLaren-Teamführung anfangen sollte, den besser klassierten Fahrer – also Piastri – bevorzugt zu behandeln.

Im «The Red Flags Podcast» betont der Südtiroler: «Ich denke, sie sollten und werden Piastri den Vorzug geben, denn letztlich hat der Fahrer im WM-Titelkampf den Vorteil, der auch vorne liegt. Das tut er, weil er besser ist. Ich bin mir auch sicher, dass sie ziemlich schnell diese Entscheidung fällen werden, sollte Max in Singapur zeigen, dass er eine Gefahr ist, indem er das Rennen gewinnt oder näher rankommt und Zweiter wird.»

Es wäre «absolut peinlich», sollte McLaren den Titel noch an Verstappen verlieren, bestätigt Steiner, und erklärt gewohnt unumwunden: «Deshalb werden sie auch diese Entscheidung treffen, denn wie blöd würden sie aussehen, wenn sie jetzt noch verlieren?»

Er selbst würde die Entscheidung jetzt fällen, stellt der ehemalige Haas-Teamchef klar: «Ich würde es jetzt machen, denn ich würde sichergehen wollen, dass ich den Titel auch gewinne. Selbst wenn ich nur das Gefühl bekomme, dass es ein Risiko gibt – wieso sollte ich dieses eingehen?»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20