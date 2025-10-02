Günther Steiner: «Wie dumm würden sie aussehen?»
Der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: McLaren muss bald eine schwierige Entscheidung fällen
Die sogenannten «Papaya-Rules» sollen dafür sorgen, dass beide McLaren-Piloten eine faire Chance auf den WM-Titel in der Fahrer-Wertung haben. Vor dem Rennen in Singapur führt immer noch Oscar Piastri die Wertung an. Sein Teamkollege Lando Norris, der aktuell den zweiten Platz belegt, konnte aber wieder bis auf 25 WM-Punkte heranrücken, weil der Australier in Baku ein Wochenende zum Vergessen erlebte.
Auf dem dritten Zwischenrang der Fahrer-Tabelle lauert auch Max Verstappen auf seine Chance. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team verkürzte seinen Rückstand auf den WM-Leader mit seinen zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Monza und Baku auf 69 Punkte. Und genau deshalb ist sich Günther Steiner sicher, dass die McLaren-Teamführung anfangen sollte, den besser klassierten Fahrer – also Piastri – bevorzugt zu behandeln.
Im «The Red Flags Podcast» betont der Südtiroler: «Ich denke, sie sollten und werden Piastri den Vorzug geben, denn letztlich hat der Fahrer im WM-Titelkampf den Vorteil, der auch vorne liegt. Das tut er, weil er besser ist. Ich bin mir auch sicher, dass sie ziemlich schnell diese Entscheidung fällen werden, sollte Max in Singapur zeigen, dass er eine Gefahr ist, indem er das Rennen gewinnt oder näher rankommt und Zweiter wird.»
Es wäre «absolut peinlich», sollte McLaren den Titel noch an Verstappen verlieren, bestätigt Steiner, und erklärt gewohnt unumwunden: «Deshalb werden sie auch diese Entscheidung treffen, denn wie blöd würden sie aussehen, wenn sie jetzt noch verlieren?»
Er selbst würde die Entscheidung jetzt fällen, stellt der ehemalige Haas-Teamchef klar: «Ich würde es jetzt machen, denn ich würde sichergehen wollen, dass ich den Titel auch gewinne. Selbst wenn ich nur das Gefühl bekomme, dass es ein Risiko gibt – wieso sollte ich dieses eingehen?»
