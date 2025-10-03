Stallorder-Debakel: Keine Dicke Luft mehr bei Ferrari

Im Baku-GP tauschten die Ferrari-Piloten die Positionen, weil sie auf unterschiedlichen Strategien unterwegs waren. Der Rücktausch klappte nicht. Was danach geschah, erklärte Lewis Hamilton in Singapur.

Das Ferrari-Duo beendete den Grand Prix von Aserbaidschan auf den Positionen 8 und 9, wobei Lewis Hamilton die Ziellinie 0,464 sec vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc sah. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, denn der siebenfache Weltmeister hatte zuvor die achte Position von seinem Stallgefährten bekommen, weil er auf frischeren Reifen unterwegs gewesen war.

Der Positionswechsel wurde vom Team angewiesen, damit der Rekord-GP-Sieger seine Chance auf ein weiteres Vorrücken bekam. Doch Hamilton schaffte es nicht, einen der Vordermänner zu überholen, weshalb er in der letzten Runde angewiesen wurde, den Platz an Leclerc zurückzugeben. Der Brite ging vom Gas, kam aber dennoch vor dem Monegassen ins Ziel.

Leclerc meldete sich am Funk dazu, und erklärte, dass es nicht fair sei, aber egal, weil es ohnehin nur um den achten Platz ging. Vor laufender Kamera gab sich der 27-Jährige gelassen und wiederholte, dass die eine Position keinen grossen Unterschied mache. Hamilton betonte, dass er die Anweisung zum Platztausch erst spät bekommen hate und vom Gas gegangen war. Und dass er sich bei seinem Teamkollegen entschuldigen müsse.

Das tat der 40-Jährige dann auch, wie er im Fahrerlager von Singapur erzählte. «Ich habe mit Charles gesprochen und alles ist in bester Ordnung. Charles war grossartig. Wir werden auch an unserer Kommunikation arbeiten, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert», beteuerte der aktuelle WM-Sechste.

Hamilton wurde auch auf die Unterstützung von Teamchef Fred Vasseur angesprochen, und er betonte: «Wir alle wissen, dass es nicht das perfekte Jahr war, aber wir haben viel gelernt und wir sind als Team vereinter als je zuvor. Es gibt natürlich Dinge, die wir noch verbessern müssen, darüber macht sich keiner Illusionen. Jeder arbeitet hart und wir lernen mit jedem Rennen dazu. Und es ist besser, dass wir das jetzt durchlaufen, als dass es in einem Jahr passiert, in dem wir um den Titel kämpfen werden.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20