WM-Leader Oscar Piastri: Das sagt er zum Baku-Debakel
Oscar Piastri
Für Oscar Piastri war es ein Wochenende zum Vergessen: Die Probleme begannen schon am Trainingsfreitag, die Technik seines McLaren-Renners bescherte den Mechanikern und Ingenieuren Sorgenfalten. Im Qualifying sorgte ein Crash dafür, dass der WM-Leader im Kampf um die Pole kein Wörtchen mitreden konnte.
Und am Rennsonntag unterliefen dem sonst so fehlerfreien Australier gleich zwei Fehler: Erst legte er einen Frühstart hin, dann landete er nach wenigen Kurven in der Mauer, weil seine Räder blockierten. In Singapur sagt er rückblickend dazu: «Unabhängig davon, wer das Rennen gewonnen hat – wir wollen natürlich keine solchen Rennwochenenden erleben.»
«Ich habe meinerseits ein paar harte Lektionen gelernt. Als Team haben wir ein paar Dinge erkannt, die wir verbessern wollen. Und das Rennen in Baku hat uns alle daran erinnert, wie schnell sich die Dinge ändern können», fügte der 24-Jährige aus Melbourne gewohnt trocken an.
Und Piastri präzisierte: «Im Qualifying hat sich gezeigt, dass man auf einem Strassenkurs ganz generell dafür bestraft wird, wenn man zu viel will. Und im Rennen ergab sich der Frühstart aus einer Kombination von Faktoren. Und dann beim Crash – da gab es was in Sachen Risiko zulernen, denke ich.»
«Da geht es um nichts Revolutionäres, ich muss nichts Grundsätzliches ändern. Denn die vorangegangenen 16 oder 17 Rennwochenenden liefen ganz gut und das, was ich da gemacht habe, funktionierte. Ich fokussiere mich weiterhin auf das, was gut ging. Es waren einfach ein paar Fehler, die ich gemacht habe. Und das Ganze sieht dramatischer aus, weil alle am gleichen Wochenende passiert sind. Aber es waren ziemlich offensichtliche Fehler, deshalb war es auch relativ einfach, das abzuhaken», offenbarte der WM-Führende.
