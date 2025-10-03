WM-Leader Oscar Piastri: Das sagt er zum Baku-Debakel

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri glänzt normalerweise mit konstant starken Leistungen. Beim jüngsten Kräftemessen in Baku patzte der Australier aber gleich mehrmals. Was er rückblickend dazu sagt.

Für Oscar Piastri war es ein Wochenende zum Vergessen: Die Probleme begannen schon am Trainingsfreitag, die Technik seines McLaren-Renners bescherte den Mechanikern und Ingenieuren Sorgenfalten. Im Qualifying sorgte ein Crash dafür, dass der WM-Leader im Kampf um die Pole kein Wörtchen mitreden konnte.

Und am Rennsonntag unterliefen dem sonst so fehlerfreien Australier gleich zwei Fehler: Erst legte er einen Frühstart hin, dann landete er nach wenigen Kurven in der Mauer, weil seine Räder blockierten. In Singapur sagt er rückblickend dazu: «Unabhängig davon, wer das Rennen gewonnen hat – wir wollen natürlich keine solchen Rennwochenenden erleben.»

«Ich habe meinerseits ein paar harte Lektionen gelernt. Als Team haben wir ein paar Dinge erkannt, die wir verbessern wollen. Und das Rennen in Baku hat uns alle daran erinnert, wie schnell sich die Dinge ändern können», fügte der 24-Jährige aus Melbourne gewohnt trocken an.

Und Piastri präzisierte: «Im Qualifying hat sich gezeigt, dass man auf einem Strassenkurs ganz generell dafür bestraft wird, wenn man zu viel will. Und im Rennen ergab sich der Frühstart aus einer Kombination von Faktoren. Und dann beim Crash – da gab es was in Sachen Risiko zulernen, denke ich.»

«Da geht es um nichts Revolutionäres, ich muss nichts Grundsätzliches ändern. Denn die vorangegangenen 16 oder 17 Rennwochenenden liefen ganz gut und das, was ich da gemacht habe, funktionierte. Ich fokussiere mich weiterhin auf das, was gut ging. Es waren einfach ein paar Fehler, die ich gemacht habe. Und das Ganze sieht dramatischer aus, weil alle am gleichen Wochenende passiert sind. Aber es waren ziemlich offensichtliche Fehler, deshalb war es auch relativ einfach, das abzuhaken», offenbarte der WM-Führende.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20