George Russell über Verstappen: «Sind alle neidisch»

Max Verstappen konnte seinen ersten Nordschleife-Einsatz im GT3-Ferrari mit einem Sieg krönen. So reagieren die Formel-1-Konkurrenten des Red Bull Racing-Stars auf den jüngsten Erfolg des vierfachen Champions.

Für Max Verstappen war es ein Herzenswunsch, der in Erfüllung ging: Vergangenen Samstag (27. September) trat er auf der Nordschleife des Nürburgrings zum ersten Einsatz im GT3-Ferrari an. Der vierfache Formel-1-Champion stellte seine Klasse unter Beweis und fuhr zusammen mit dem Engländer Chris Lulham zum Sieg.

Dafür erntete der 28-jährige Niederländer aus dem Red Bull Racing Team nicht nur von den Fans viele lobende Worte. Auch die Gegner des WM-Titelverteidigers reagierten positiv. Allen voran Lando Norris, der Verstappen zu seinen Freunden zählt. «Das ist cool, es ist schön, dass er machen kann, was ihm gefällt. Ich denke, nachdem du vier WM-Titel gewonnen hast, dann hast du das Recht, dir auszusuchen, was du tust.»



«Ich weiss nicht, ob das dazu beiträgt, dass man als der Grösste angesehen wird. Aber der Umstand, dass er in jeder Serie antreten und wahrscheinlich der Beste sein kann, zeigt, wie grossartig er ist. Ich habe es schon gesagt, ich denke, er wurde geboren, um einer der Besten zu sein, wenn nicht der Beste überhaupt in der Formel 1. Und ich glaube, jeder hat nur geringe Chancen, ihn zu schlagen. Das ist cool, ich respektiere das. Und ich denke, es ist grossartig», fügte der Brite aus dem McLaren-Team an.

George Russell, mit dem Verstappen schon den einen oder anderen verbalen Schlagabtausch neben der Strecke hatte, gab unumwunden zu: «Ganz ehrlich, ich finde es unglaublich, was er macht. Ich denke, wir alle sind ziemlich neidisch auf ihn, weil er einerseits die Freiheit hat, in der Formel 1 anzutreten und das zu tun, was er liebt, und andererseits nebenbei auch noch andere Sachen auszuprobieren, die er in seiner Freizeit macht und die er einfach geniessen kann.»

«Ich denke, es ist nicht so einfach für andere Fahrer. Aber ich glaube, wenn du vier WM-Titel gewonnen hast, dann hast du dir das Recht erarbeitet», fügte der Brite an. Und er betonte: Er selbst kämpfe noch um seine erste WM-Krone. «Vielleicht kann ich das auch machen, wenn ich mal vier Titel erobert habe. Ich respektiere das auf jeden Fall sehr und würde es liebend gerne auch einmal probieren.»

