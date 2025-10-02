Naht der Formel-1-Abschied? Ansage von Alonso
Fernando Alonso
Fernando Alonso bestreitet aktuell seine 22. Formel-1-Saison, der Asturier, der sich 2005 und 2006 im Renault-Renner zum Weltmeister krönte, bestritt in dieser Zeit 418 Grands Prix, von denen er 32 gewonnen hat. Nach der Saison 2018 legte der Spanier eine Formel-1-Pause ein, in der er sich zwei Siege beim prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans und den Gesamtsieg in der Langstrecken-WM gesichert hatte.
Der 44-Jährige hat damit viele Erfolge gefeiert, von denen andere Fahrer nur träumen können. Dennoch hat er vom Rennfahren noch nicht genug. Die Frage nach seinem Formel-1-Abgang stellt sich dennoch zunehmend lauter. Und im Fahrerlager von Singapur wurde er erneut auf seinen möglichen Abschied aus dem GP-Zirkus angesprochen. Denn unlängst hatte er in einem Interview mit «AS» angedeutet, dass ein Rücktritt auch vom Erfolg abhängt und er bei einer guten Saison 2026 durchaus seinen Helm an den Nagel hängen könnte.
«Wenn ich ein Auto habe, in dem ich gerne Gas gebe und das mir gute Ergebnisse bringt, dann werde ich vielleicht... Ich will damit sagen, ich diskutiere mit Lawrence (Stroll, Teambesitzer, Anm.) und dem Team immer, was die Bedürfnisse der Mannschaft sind. Und das Team steht an erster Stelle, dann erst komme ich. Ich muss nicht mehr Rennen fahren, um irgendetwas zu beweisen», erklärte der aktuelle WM-Vierzehnte.
«Ich bin zufrieden mit meiner Karriere und sehe es als grosses Glück an, so viele Jahre hier verbracht zu haben. Nun ist es an der Zeit, dem Team zu helfen und Spass zu haben. Deshalb werde ich das im nächsten Jahr Tag für Tag neu bewerten», betonte Alonso. Seine Performance sei «besser denn je», stellte er klar. Denn einige seiner Auftritte wären vor 20 Jahren wohl nicht möglich gewesen, fügte er selbstbewusst an.
