Charles Leclerc: «Das ist sehr unwahrscheinlich»
Charles Leclerc
Nur vier Punkte trennen das Mercedes-Team und die Scuderia Ferrari in der Team-Wertung. Das Werksteam der Sternmarke hat aktuell die Nase vorn, doch mit dem Nachtrennen in der Hitze von Singapur steht ein GP auf dem Programm, in dem die roten Renner besser laufen sollten als die Silberpfeile.
Das denkt auch Charles Leclerc, der vor dem Start des Wochenendes betont: «Ich denke, wir werden hier etwas weiter weg sein von McLaren, aber im Vergleich zu unserem Hauptgegner Mercedes sollten wir etwas besser dastehen, wenn es so warm bleibt. Und davon gehe ich aus.»
In Ungarn klang der Monegasse am Donnerstag in der Fahrer-Pressekonferenz auch skeptisch, dennoch holte er vor den Toren der ungarischen Metropole die Pole-Position. Darauf angesprochen, winkte er ab: «Ich hoffe natürlich, dass das Gleiche passiert, aber ehrlich gesagt verstehe ich immer noch nicht, was in Ungarn los war.»
«Wir hatten Unterschiede von sieben Zehntelsekunden in den einzelnen Quali-Segmenten, und niemand hat diese Session wirklich verstanden. Es war natürlich toll, unter so schwierigen Bedingungen die Pole zu holen. Aber ich glaube nicht, dass die Bedingungen hier ähnlich ausfallen werden. Trotzdem werde ich mein Bestes geben, um den Erfolg zu wiederholen. Das wäre überragend, aber es ist sehr unwahrscheinlich», fügte der 27-Jährige an.
Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20