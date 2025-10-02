Charles Leclerc: «Das ist sehr unwahrscheinlich»

Ferrari-Star Charles Leclerc glaubt nicht, dass er in Singapur die Chance hat, McLaren zu schlagen. Der Monegasse denkt aber: Im Kampf um den 2. Rang in der Konstrukteurswertung könnten die Roten Fortschritte machen.

Nur vier Punkte trennen das Mercedes-Team und die Scuderia Ferrari in der Team-Wertung. Das Werksteam der Sternmarke hat aktuell die Nase vorn, doch mit dem Nachtrennen in der Hitze von Singapur steht ein GP auf dem Programm, in dem die roten Renner besser laufen sollten als die Silberpfeile.

Das denkt auch Charles Leclerc, der vor dem Start des Wochenendes betont: «Ich denke, wir werden hier etwas weiter weg sein von McLaren, aber im Vergleich zu unserem Hauptgegner Mercedes sollten wir etwas besser dastehen, wenn es so warm bleibt. Und davon gehe ich aus.»

In Ungarn klang der Monegasse am Donnerstag in der Fahrer-Pressekonferenz auch skeptisch, dennoch holte er vor den Toren der ungarischen Metropole die Pole-Position. Darauf angesprochen, winkte er ab: «Ich hoffe natürlich, dass das Gleiche passiert, aber ehrlich gesagt verstehe ich immer noch nicht, was in Ungarn los war.»

«Wir hatten Unterschiede von sieben Zehntelsekunden in den einzelnen Quali-Segmenten, und niemand hat diese Session wirklich verstanden. Es war natürlich toll, unter so schwierigen Bedingungen die Pole zu holen. Aber ich glaube nicht, dass die Bedingungen hier ähnlich ausfallen werden. Trotzdem werde ich mein Bestes geben, um den Erfolg zu wiederholen. Das wäre überragend, aber es ist sehr unwahrscheinlich», fügte der 27-Jährige an.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20