WM-Chancen von Max Verstappen: Das sagen die Gegner

Mit seinen beiden GP-Siegen in Monza und Baku hat sich Max Verstappen wieder dem McLaren-Duo genähert. Wie stehen die Chancen des Red Bull Racing-Stars, seinen 5. Titel zu erobern? Das sagt die Konkurrenz.

Für Max Verstappen liefen die letzten beiden Formel-1-Kräftemessen ganz nach Wunsch. Sowohl auf dem Highspeed-Kurs von Monza als auch in Baku schaffte es der Niederländer, erst die Pole-Position und dann den GP-Sieg zu erobern. Damit konnte er die Lücke zur WM-Spitze verringern: Sein Abstand zum WM-Zweiten Lando Norris beträgt 44 Punkte, der Rückstand auf den WM-Leader Oscar Piastri beläuft sich auf 69 Punkte.

McLaren-Teamchef Andrea Stella betonte in Baku: Mit Verstappen ist immer zu rechnen. Und auch die Konkurrenz sieht das ähnlich. Auf die Frage, wie es um die WM-Chancen des Red Bull Racing-Stars steht, erklärte etwa Lando Norris: «Die Chance besteht, deshalb liegt sie nicht bei null. Es gibt wahrscheinlich aktuelle Statistiken dazu, aber ich kenne die nicht. Aber es besteht eine Chance.»

Auch Esteban Ocon findet: Verstappen darf man trotz des stolzen Vorsprungs der McLaren-Stars nicht abschreiben. «Wir alle kennen Max und wissen, wie gefährlich er ist, wenn es etwas zu holen gibt. Es besteht also eine gute chance, dass er aufholt, wenn er ein konkurrenzfähiges Auto hat.»

Mercedes-Fahrer George Russell erklärte lachend: «Die liegt bei 100 Prozent.» Der Brite zog damit den neben ihm sitzenden Norris auf. Ferrari-Star Charles Leclerc geht hingegen davon aus, dass es «sehr unwahrscheinlich» ist, dass Verstappen den Titel noch holen kann. «Ich würde sagen, die Chance liegt bei 20 Prozent. Der Rückstand ist bedeutend, und ich habe das Gefühl, dass wir auf Strecken waren, die dem Red Bull Racing-Renner liegen. Ich erwarte, dass McLaren für die restliche Saison wieder den Speed haben wird. Deshalb denke ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Aber man kann nie wissen. Offensichtlich hatte Red Bull Racing in Monza ein Upgrade dabei, das sehr gut funktioniert hat. Aber ich weiss nicht, ob es reichen wird, um McLaren auf anderen Streckentypen zu schlagen.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20