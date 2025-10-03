Hitze in Singapur: F1-Stars müssen sich entscheiden

Ob die Kühlwesten zum Einsatz kommen werden, müssen die Fahrer selbst entscheiden

Die Formel-1-Verantwortlichen haben in Singapur erstmals eine Hitzewarnung für den Grand Prix ausgesprochen. Die GP-Piloten dürfen dennoch selbst entscheiden, ob sie eine Kühlweste tragen wollen.

Wie sehr die Formel-1-Fahrer bei hohen Temperaturen gefordert werden, zeigte sich im Katar-GP von 2023. Damals wurde es im Cockpit so heiss, dass mehrere GP-Stars nach dem Rennen gesundheitliche Probleme bekundeten.

Der damalige Williams-Pilot Logan Sargeant, der zuvor in Singapur offenbart hatte, dass er auf darauf verzichte, im Cockpit ein Trinksystem in Anspruch zu nehmen, musste vorzeitig aufgeben. Er schaffte es nur mit Hilfe seiner Mechaniker aus dem Auto. Auch Mercedes-Pilot George Russell offenbarte nach dem Fallen der Zielflagge, dass er kurz davor gewesen war, aufzugeben.

Die FIA-Verantwortlichen handelten und liessen sich Ideen präsentieren, um in Hitzerennen die Gesundheit der Piloten zu garantieren. Zusammen mit den Teams einigte man sich auf ein gemeinsames Vorgehen, und die Regeln sehen vor, dass die zusätzlichen Kühlungsmassnahmen zum Zug kommen, wenn die FIA vor dem Rennwochenende eine Hitzewarnung ausspricht.

Das ist nun zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 passiert, denn in einigen Sessions wird gemäss Prognose die kritische Grenze von 31 Grad Celsius Aussentemperatur überschritten. Deshalb müssen die Teams nun dafür sorgen, dass alle Fahrer eine Vorrichtung an Bord haben, die den Einsatz von Kühlwesten möglich macht.

Ob die Fahrer Kühlwesten tragen werden, entscheiden sie selbst. Wer sich gegen den Einsatz des Systems entscheidet, bei dem die Körper durch ein an speziellen Shirts angebrachtes Schlauchsystem, durch das Kühlflüssigkeit fliesst, abgekühlt werden, der muss den Regeln entsprechend ein halbes Kilo Zusatzgewicht an Bord haben.

Lewis Hamilton sagte dazu: «Ich habe das System noch nie eingesetzt, aber ich werde es ausprobieren. Es ist ziemlich unbequem, es juckt ziemlich stark. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich mit einem juckenden Oberteil fahren möchte.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20