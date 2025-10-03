Jenson Button über Piastri: «Sehr ungewöhnlich!»
Oscar Piastri
Das Rennwochenende in Baku wird Oscar Piastri nicht so schnell vergessen. Denn beim WM-Leader, der das ganze bisherige Jahr mit fehlerfreien Auftritten geglänzt hatte, war von Anfang an der Wurm drin. Erst kämpfte er mit technischen Problemen, dann produzierte er im dritten Qualifying-Segment einen Crash, der ihm den neunten Startplatz bescherte.
Am Rennsonntag lief es auch nicht besser, denn im GP auf dem Strassenkurs legte der 24-Jährige zunächst einen Fehlstart hin, dann schaffte er es nicht, die erste Runde zu beenden, weil er wieder in die Streckenbegrenzung bretterte.
Die hohe Fehlerquote lässt Jenson Button vermuten: Beim jungen Australier macht sich der WM-Kampf gegen seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris bemerkbar. Der Weltmeister von 2009 erklärte bei «Sky Sports F1»: «Wenn man sich Baku anschaut, dann sieht man, dass die McLaren-Jungs dort immer noch schnell waren. Aber der WM-Kampf macht sich nun bemerkbar und fordert seinen Preis.»
Mit Blick auf Titelverteidiger Max Verstappen, der die jüngsten beiden Kräftemessen von der Pole aus für sich entschieden hat, fügte der Brite an: «Auf der anderen Seite gibt es da Max, der vier Rennen gewonnen hat und seinen Spass hat.» Über die Probleme von Piastri in Baku sagte er: «Das wird interessant zu sehen sein, wie es ihn beeinflussen wird. Wenn er ein schwieriges Wochenende wegstecken kann, was er hoffentlich tut, dann wird er wieder stark sein. Aber es war sehr ungewöhnlich, dass er zwei Mal praktisch den gleichen Fehler gemacht hat. Es ist sehr unüblich für jemanden seines Kalibers.»
