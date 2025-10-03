Jenson Button über Piastri: «Sehr ungewöhnlich!»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri unterliefen beim jüngsten Kräftemessen der Königsklasse gleich mehrere Fehler. Für 2009er-Weltmeister Jenson Button ist klar: Der teaminterne WM-Fight fordert seinen Tribut.

Das Rennwochenende in Baku wird Oscar Piastri nicht so schnell vergessen. Denn beim WM-Leader, der das ganze bisherige Jahr mit fehlerfreien Auftritten geglänzt hatte, war von Anfang an der Wurm drin. Erst kämpfte er mit technischen Problemen, dann produzierte er im dritten Qualifying-Segment einen Crash, der ihm den neunten Startplatz bescherte.

Am Rennsonntag lief es auch nicht besser, denn im GP auf dem Strassenkurs legte der 24-Jährige zunächst einen Fehlstart hin, dann schaffte er es nicht, die erste Runde zu beenden, weil er wieder in die Streckenbegrenzung bretterte.

Die hohe Fehlerquote lässt Jenson Button vermuten: Beim jungen Australier macht sich der WM-Kampf gegen seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris bemerkbar. Der Weltmeister von 2009 erklärte bei «Sky Sports F1»: «Wenn man sich Baku anschaut, dann sieht man, dass die McLaren-Jungs dort immer noch schnell waren. Aber der WM-Kampf macht sich nun bemerkbar und fordert seinen Preis.»

Mit Blick auf Titelverteidiger Max Verstappen, der die jüngsten beiden Kräftemessen von der Pole aus für sich entschieden hat, fügte der Brite an: «Auf der anderen Seite gibt es da Max, der vier Rennen gewonnen hat und seinen Spass hat.» Über die Probleme von Piastri in Baku sagte er: «Das wird interessant zu sehen sein, wie es ihn beeinflussen wird. Wenn er ein schwieriges Wochenende wegstecken kann, was er hoffentlich tut, dann wird er wieder stark sein. Aber es war sehr ungewöhnlich, dass er zwei Mal praktisch den gleichen Fehler gemacht hat. Es ist sehr unüblich für jemanden seines Kalibers.»

1. Training, Singapur

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,116 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,266

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,392

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,480

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,481

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,698

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,755

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,812

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,860

10. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,128

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,139

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,315

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,378

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:32,399

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,461

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,538

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,611

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,034

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:33,324

20. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit