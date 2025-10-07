Ralf Schumacher: «WM-Chancen von Verstappen intakt»

​Ralf Schumacher (50) spricht über das Titelduell der beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris. Und der sechsfache GP-Sieger glaubt – Max Verstappen wird sich da weiter einmischen.

Mercedes-Pilot George Russell hat den Grossen Preis von Singapur gewonnen, aber die meisten Fans und Fachleute sprachen anschliessend vom heissen Titelduell zwischen dem 24-jährigen Australier Oscar Piastri und dem 25-jährigen Lando Norris, beide in Diensten von McLaren.

Piastri wurde zu Beginn des Rennens das Opfer einer Kettenreaktion: Norris’ Auto berührte das Heck des Wagens von Max Verstappen, dadurch wurde er nach rechts geschubst, gleich in den Weg von Oscar Piastri. Das alles kam Norris nicht ungelegen, denn am Ende wurde Lando Dritter und Piastri nur Vierter.

Ralf Schumacher, in 180 Grands Prix gestählt, hat die Action in Singapur vor Ort verfolgt, als Formel-1-Experte unserer Kollegen von Sky. Der WM-Vierte von 2001 und 2002 findet: «Lando macht derzeit einen guten Job. Sein Start war prima, und es hat Piastri natürlich geärgert, dass Norris da vorbeikam.»

«Die Berührung ist aus meiner Sicht keine Absicht, Norris ist einfach ausgewichen, weil er sich erschreckt hat, als Max Verstappen vor ihm langsamer wurde. Das passiert schon mal. Das Wichtige hier ist – Oscar zeigt doch mehr Nerven als üblich, ist in der entscheidenden Phase der WM nun dünnhäutiger.»



Apropos WM. Ralf Schumacher ist überzeugt: «Die WM-Chancen von Max Verstappen sind noch da. Ein Ausfall kann immer passieren, das kann alles ändern. McLaren hat die Dominanz erstmal eingebüsst, aber das kann im nächsten Rennen in Texas schon wieder anders sein. In den nächsten Läufen in den USA und dann in Mexiko werden wir eine Tendenz sehen. Wenn Max weiterhin vor McLaren punkten kann, bleiben seine Chancen intakt. Wenn nicht, wird es bald vorbei sein.»



Wie konnte Red Bull Racing zur guten Form zurückfinden? Ralf Schumacher glaubt: «Da kommt eins zum anderen. Oftmals kannst du im Fussball der beste Trainer sein, aber wenn du die Mannschaft nicht erreichst, gibt es Probleme. Vielleicht war es einfach so noch vor wenigen Monaten. Der neue Teamchef Laurent Mekies ist ein super Techniker, er kann fühlen und einordnen, was die seine Mitarbeiter einbringen wollen. Und er ist vom Charakter jemand, der alle mitnimmt.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20



