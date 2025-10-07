McLaren: Piastri gegen Norris? Jetzt ist alles anders

​Das war’s dann wohl mit Höflichkeiten zwischen den McLaren-Titelanwärtern Oscar Piastri und Lando Norris, nachdem sich ihre Autos in Singapur berührt haben. Das wittert auch GP-Veteran Martin Brundle.

Der Engländer Martin Brundle (66) hat in der Formel 1 schon fast alles erlebt, inklusive Fahrer-Rivalitäten wie nun bei McLaren zwischen Oscar Piastri und Lando Norris. Der 158-fache GP-Teilnehmer, Sportwagen-Weltmeister von 1988 und heutige F1-Experte der britischen Sky ordnet das Geschehen der zwei Titelanwärter ein.

Brundle erklärt: «Was Lando Norris beim Start getan hat, das war opportunistisch und ziemlich brillant. Auf der feuchten Fahrbahn und nachdem er das Heck von Verstappens Red Bull Racing-Renner berührt und seinen Frontflügel beschädigt hatte, setzte er seinen Überholvorgang mit ausgefahrenen Ellbogen fort und prallte dabei ausgerechnet in den Wagen seines Teamkollegen Piastri, der – gelinde gesagt – nicht beeindruckt war.»

«Aber die Rennkommissare fanden das nicht strafwürdig, auch im Wissen, dass in der ersten Runde eines Rennens den Fahrern eine etwas längere Leine gelassen wird.»

«Piastri appellierte am Funk, das vor dem Hintergrund zu klären, wonach sich die beiden McLaren-Fahrer doch nicht ins Gehege kommen sollten, doch das Team lehnte ein Eingreifen ab. Das hätte wohl auch eine recht hitzige Nachbesprechung gegeben.»



«Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass sich die Dynamik zwischen den beiden McLaren-Fahrern unwiderruflich geändert hat. Das war letztlich ja auch nur eine Frage der Zeit.»



«Wie schon in Monza bat das Team Norris, den führenden McLaren mit dem Recht auf den ersten Boxenstopp, seine bessere Position aufzugeben, um Teamkollege Piastri erneut bei der Verteidigung gegen Leclerc zu unterstützen und ihm so zu mehr Punkten zu verhelfen. Doch dieses Mal lehnte Norris ab und fuhr als Erster an die Box. Wie es der Zufall wollte, wurde er dann sehr schnell gestoppt, und Piastri hatte einen holprigen zweiten Boxenstopp – das genaue Gegenteil von Monza also.»



«Vielleicht sollte McLaren seine beiden Fahrer jetzt einfach ohne Einmischung untereinander fechten lassen. Eventuelle böse Folgen werden durch die Notwendigkeit gemildert, Rennen zu beenden, Punkte zu holen, FIA-Strafen im Rennen zu vermeiden und zu verhindern, dass Max Verstappen die beiden einholt.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20







