Giancarlo Minardi traurig: «Ferrari nur vierte Kraft»

​Rennstallgründer Giancarlo Minardi hat sich den Grossen Preis von Singapur angeschaut und stellt im Anschluss an das Nachtrennen ernüchtert fest: «Ferrari ist in der Formel 1 nur noch vierte Kraft.»

Vor 20 Jahren bestritt der italienische Minardi-Rennstall in China den letzten Grand Prix, es war der 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (inzwischen die Racing Bulls).

Giancarlo Minardi, heute 78 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

In seiner Nachbetrachtung auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen beim Nacht-GP von Singapur ein und stellt fest: «Das Singapur-Wochenende sicherte McLaren zum zweiten Mal in Folge den Konstrukteurs-Weltmeistertitel und bescherte Mercedes mit einem fantastischen George Russell den Sieg.»

«Trotz Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit konnte Mercedes bereits im Qualifying einen Unterschied machen. Kimi Antonelli rundete das positive Wochenende des Teams mit einem fünften Platz ab und festigte damit seinen zweiten Zwischenrang in der Konstrukteurswertung.»



«Ferrari muss jetzt vor Red Bull Racing auf der Hut sein muss. Noch ist Ferrari Dritter in der Markenwertung, aber das Geschehen in Singapur zeigt – in dieser Form sind sie nur vierte Kraft.»



«Von den Papaya-Fahrern wurde sicherlich mehr erwartet, doch mit einem Podiumsplatz macht Norris sechs Punkte gut auf seinen engsten Rivalen und versucht weiter, den internen Kampf mit Piastri am Leben zu erhalten. Es ist klar, dass die beiden Fahrer freie Hand haben werden, und wir dürfen uns auf die weiteren Duell freuen.»



«Ich glaube nicht, dass Max Verstappen letztlich bei der Titelvergabe mitreden kann, obwohl er wie gewohnt hart kämpft, besonders jetzt, da er endlich wieder ein gutes Auto hat. Mit der richtigen Unterstützung von Yuki Tsunoda kann Red Bull Racing auf Kosten von Ferrari den dritten Platz bei den Marken erobern, im Idealfall sogar noch Mercedes abfangen.»



«Die Entscheidung von Ferrari, die Reihenfolge der Fahrer umzudrehen, um sich auf Antonelli zu werfen, die war richtig. Leider haben dann Bremsproblem Hamiltons Bemühungen zunicht gemacht, aber sie wären wohl trotzdem nicht über Platz 5 hinausgekommen.»



«Die Leistung von Williams verdient Applaus: Carlos Sainz startete als Letzter und fuhr als Zehnter in die Punkteränge. Auf einer Strecke, auf welcher Überholen praktisch unmöglich ist, war die Strategie der Briten hervorragend, ebenso wie die Fahrweise des Spaniers.»



«Fernando Alonsos Ergebnis ist ebenso positiv: Er war am Team-Funk so unterhaltsam wie immer, aber auch auf der Strecke feurig. Wegen Hamiltons Strafe holte er den siebten Platz. Ich bin sicher, bei den jüngsten soliden Ergebnissen von Aston Martin hat Adrian Newey seine Finger im Spiel.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20



