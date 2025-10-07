Alessandro Benetton: Ferrari fehlt Typ wie Schumacher

​Was braucht das stolze Ferrari, um wieder in die Erfolgsspur zurück zu finden? Darüber hat sich auch der erfolgreiche Unternehmer Alessandro Benetton (61) einige interessante Gedanken gemacht.

Dem Italiener Alessandro Benetton muss keiner erklären, wie Erfolg geht: Der heute 61-Jährige Italiener aus Treviso (nördlich von Venedig), Sohn von Firmengründer Luciano Benetton, arbeitete von 1988 bis 1998 als Präsident von Benetton Formula, in jener Phase, als Benetton mit Michael Schumacher die grössten Erfolge feiern konnte. Der Deutsche wurde 1994 und 1995 Formel-1-Weltmeister und wechselte dann zu Ferrari, Benetton eroberte 1995 den Konstrukteurs-Pokal.

2016 trat Alessandro vom Tagesgeschäft des bekannten Bekleidungs-Unternehmens zurück, aufgrund von Unstimmigkeiten über die Zukunftsstrategie. Er ist Gründer und Präsident der Vermögensverwaltungs-Firma Invest 21 und Präsident der Finanz-Holding Edizione (welche der Benetton-Familie gehört).

Unlängst haben ihn die Kollegen von Sky Italien für die Sendung «Race Anatomy» um seine Gedanken bezüglich Ferrari gebeten. Benetton beginnt dabei philosophisch: «Die Orientalen sagen, dass eine Pflanze, wenn sie aufhört zu wachsen, stirbt.»

«Das passiert in Unternehmen, das passiert bei Projekten, dass dieser Wunsch, sich weiterzuentwickeln, an einem bestimmten Punkt ausfranst und dann alles sehr schwer zu handhaben wird.»



«Was ich tun würde, wenn ich in Maranello das Sagen hätte? Eine ganz schwierige Frage. Ich habe mich, abgesehen von der Formel-1-Phase, immer mit eigenen Tätigkeiten beschäftigt und bin kürzlich in unsere Gruppe zurückgekehrt, gerade mit dem Wunsch, diese Umwälzung zurückzubringen, die für uns immer ein bisschen ein Markenzeichen war.»



«Der Anstand gebietet, dass es sich nicht ziemt, auf den Teller der Anderen zu schauen, deshalb möchte ich da keine Hypothesen wagen; vor allem, weil ich die Welt der Formel 1 in den letzten Jahren nicht aus nächster Nähe erlebt habe.»



«Was ich hingegen sagen kann: Ferrari begann in den 90er Jahren auch und vor allem dank Michael Schumacher wieder zu gewinnen, dank eines Mannes, die nicht nur ein grossartiger Fahrer war, sondern jemand, der die Fähigkeit hatte, andere Menschen mit seiner gewaltigen Energie mitzureissen.»



«Seine Energie bestand aus Entschlossenheit, Präzision und dem Willen, sich vollständig der Sache zu widmen, was dann auf ein Team abfärbte, das sich damals jahrelang schwergetan hatte.»



«Unternehmen müssen in Zeiten des Wandels in der Lage sein, solche Führungspersönlichkeiten zu identifizieren, die dann mit ihrer ansteckenden Energie den Unterschied machen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt niemanden im Kopf für Ferrari, aber ich bin davon überzeugt, dass erfolgreiche Teams fast immer mit einem Ausnahmetalent beginnen und mit dem Aufbau des gesamten Teams, anstatt mit einer herkömmlichen Planung.»







