Lewis Hamilton (Ferrari): «Fortschritt reicht nicht»

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton kreuzte beim Singapur-GP die Ziellinie als Siebter, erhielt dann aber noch fünf Sekunden Strafe aufgebrummt: Platz 8. Der siebenfache Weltmeister bleibt positiv.

Wegen schlaffer Bremsen hatten die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc keine Chance auf einen Podestplatz in Singapur: Der achtfache GP-Sieger Leclerc wurde – 45 Sekunden hinter Sieger George Russell – Sechster; Lewis Hamilton kam als Siebter ins Ziel, wurde dann aber strafversetzt, weil er ohne normale Bremsleistung mehrfach neben der Bahn gewesen war, Rang 8.

Nach dem Nachtrennen meldete sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister Hamilton so bei seinen Fans: «Nach einer harten Woche fühlt es sich gut an, wieder zu Hause zu sein. Ich hatte etwas Zeit, über meine Reise nach Singapur nachzudenken, und mein vorherrschendes Gefühl ist Dankbarkeit.»

«Die Unterstützung und Liebe, die ich seit dem Verlust von Roscoe erfahren habe, hat mich eindringlich daran erinnert, dass es so viel Gutes auf der Welt gibt, auch wenn die Dinge manchmal düster erscheinen.»



«Ich sehe auch auf der Strecke die positiven Aspekte. Schlagzeilen in den Medien erzählen nur eine Geschichte – jene, in der wir bei Ferrari Dinge nicht ganz richtig hinbekommen oder es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen.»



«Aber ich habe mich in den letzten Monaten auf die andere Geschichte konzentriert; nämlich auf die, wie dieses Mannschaft reagiert, wenn etwas schiefgeht, wie wir wieder auf die Beine kommen und weitermachen.»



«Das Rennen von Singapur ist dafür das perfekte Beispiel. Wir hatten die richtige Strategie, aber die Bremsprobleme haben uns zurückgeworfen, gerade als wir Tempo fanden. Jetzt lernen wir aus dem letzten Rennen und planen das nächste.»



«Ich bin wirklich stolz auf dieses Team und möchte dazu beitragen, die Ergebnisse zu erzielen, welche Ferrari und die treuen Tifosi verdienen.»



«Ich erkenne die Fortschritte, die wir machen, und die harte Arbeit, die in jedes Rennen fliesst, aber das ist Ferrari. Fortschritt allein reicht nicht. Um Grosses zu erreichen, müssen wir weiter gehen und besser werden. Wir können gemeinsam so viel erreichen, und wenn wir auf unseren Erfolgen aufbauen, ich bleibe fest davon überzeugt, dass wir es schaffen.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





