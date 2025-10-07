Lewis Hamilton (Ferrari): «Fortschritt reicht nicht»
Lewis Hamilton in Singapur
Wegen schlaffer Bremsen hatten die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc keine Chance auf einen Podestplatz in Singapur: Der achtfache GP-Sieger Leclerc wurde – 45 Sekunden hinter Sieger George Russell – Sechster; Lewis Hamilton kam als Siebter ins Ziel, wurde dann aber strafversetzt, weil er ohne normale Bremsleistung mehrfach neben der Bahn gewesen war, Rang 8.
Nach dem Nachtrennen meldete sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister Hamilton so bei seinen Fans: «Nach einer harten Woche fühlt es sich gut an, wieder zu Hause zu sein. Ich hatte etwas Zeit, über meine Reise nach Singapur nachzudenken, und mein vorherrschendes Gefühl ist Dankbarkeit.»
«Die Unterstützung und Liebe, die ich seit dem Verlust von Roscoe erfahren habe, hat mich eindringlich daran erinnert, dass es so viel Gutes auf der Welt gibt, auch wenn die Dinge manchmal düster erscheinen.»
«Ich sehe auch auf der Strecke die positiven Aspekte. Schlagzeilen in den Medien erzählen nur eine Geschichte – jene, in der wir bei Ferrari Dinge nicht ganz richtig hinbekommen oder es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen.»
«Aber ich habe mich in den letzten Monaten auf die andere Geschichte konzentriert; nämlich auf die, wie dieses Mannschaft reagiert, wenn etwas schiefgeht, wie wir wieder auf die Beine kommen und weitermachen.»
«Das Rennen von Singapur ist dafür das perfekte Beispiel. Wir hatten die richtige Strategie, aber die Bremsprobleme haben uns zurückgeworfen, gerade als wir Tempo fanden. Jetzt lernen wir aus dem letzten Rennen und planen das nächste.»
«Ich bin wirklich stolz auf dieses Team und möchte dazu beitragen, die Ergebnisse zu erzielen, welche Ferrari und die treuen Tifosi verdienen.»
«Ich erkenne die Fortschritte, die wir machen, und die harte Arbeit, die in jedes Rennen fliesst, aber das ist Ferrari. Fortschritt allein reicht nicht. Um Grosses zu erreichen, müssen wir weiter gehen und besser werden. Wir können gemeinsam so viel erreichen, und wenn wir auf unseren Erfolgen aufbauen, ich bleibe fest davon überzeugt, dass wir es schaffen.»
Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit
01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527
10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
14. Alex Albon (T), Williams, +1
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
18. Esteban Ocon (F), Haas, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke
WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 336 Punkte
02. Norris 314
03. Verstappen 273
04. Russell 237
05. Leclerc 173
06. Hamilton 125
07. Antonelli 88
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Alonso 36
12. Sainz 32
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 20
17. Gasly 20
18. Bearman 18
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 325
03. Ferrari 298
04. Red Bull Racing 290
05. Williams 102
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 68
08. Sauber 55
09. Haas 46
10. Alpine 20