Johnny Herbert zu Max Verstappen: «Das ist anders»

​Noch sind sechs Grands Prix und drei Sprints zu fahren. Hat Max Verstappen gegen die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris noch eine Chance? GP-Sieger Johnny Herbert schätzt die Lage ein.

Kann Max Verstappen seinen Formel-1-Titel erfolgreich verteidigen und zum fünften Mal in Folge Weltmeister werden? Auf dem Papier ist seine Aufgabe immens schwierig, denn dem Niederländer geht die Zeit aus: Sechs Grands Prix und drei Sprints stehen noch aus, aber Max liegt in der WM 63 Punkte hinter Leader Oscar Piastri und 41 Punkte hinter dem zweitplatzierten Lando Norris.

Auf der anderen Seite: McLaren ist nicht mehr so dominant wie über weite Strecken der Formel-1-WM 2025, und wenn sich auf den vorderen Rängen die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli regelmässiger einmischen, dann kann das gegen McLaren laufen.

Zudem: Das Wort unmöglich haben wir im Zusammenhang mit der Formel 1 längst aus unserem Wortschatz gestrichen.

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert hat sich das Geschehen in Singapur angeschaut und schätzt im Portal BettingLounge die Situation des 67-fachen GP-Siegers Verstappen wie folgt ein.



Der 61-jährige Engländer sagt: «Wenn Max aus dieser Position noch die erfolgreiche Verteidigung seines Titels schafft, das wäre schon bemerkenswert, vor allem wenn wir bedenken, wo sie mit dem Autos noch vor wenigen Monaten standen. Das wäre eines der grössten Comebacks der Formel 1, denn so etwas wurde im Frühsommer noch nicht einmal in Betracht gezogen. Da schien alles schon entschieden – Papaya-Doppelsieg, Punkt, Abschnitt.»



«Aber wenn einer im Startfeld so etwas schaffen kann, dann ist es Max. Und das liegt auch daran, wie er die Formel 1 in den vergangenen Jahren geprägt hat. Jeder Gegner weiss, dass er im direkten Duell mit Max wahrscheinlich verlieren wird. Er hat diese Wirkung auf die anderen Fahrer, und diese Aura wird ihm auch jetzt nützen. Er wird sie maximal ausnutzen. Ich glaube auch – er selber denkt keinen Moment über so etwas nach.»



«Aber die anderen Fahrer tun das. Und die anderen Teams auch. Gestärkt von der soliden Leistung in Singapur wird Max Tag und Nacht darüber brüten, wie er noch mehr aus seinem Wagen holen kann. Dabei spielt auch die Psyche eine wichtige Rolle. Er fühlt sich wohl. Er scheint Negativität einfach wegwischen zu können. Wenn er sich steigern muss, dann tut er das auch.»



Der 161-fache GP-Teilnehmer Herbert weiter: «Realistisch gesehen hat er wahrscheinlich keine grosse Chance, sofern die anderen beiden einfach so weiterfahren wie bisher. Aber du kannst Max eben nie abschreiben. Er wird ein bisschen Glück brauchen. Und dieses Glück besteht darin, dass die anderen beiden sich gegenseitig die Punkte wegnehmen und Max der lachende Dritte ist. Das ist seine grösste Chance.»



«Das Gefährliche für das McLaren-Duo: Max scheint sich im Auto wieder wohlzufühlen. Die Balance des Rennwagens hat sich verändert, definitiv positiv für ihn. Die Harmonie, die er im Moment mit dem Auto zu haben scheint, ist genau das, was er nun braucht.»



«Zu diesem Fortschritt gehört auch, wie Red Bull die Vorgehensweise geändert hat. Was auch immer vorher mit den Fahrern ablief, die ihre Simulationen im Werk in Milton Keynes absolvierten, das hat für Max nicht funktioniert. Es hat definitiv eine Veränderung gegeben. Sie setzen mehr von Max’ Anweisungen um. Ihre Freitage sind viel besser als zuvor.»



«Auch der Führungswechsel mit Laurent Mekies als Nachfolger von Christian Horner ist nicht zu übersehen. Der Franzose scheint für Harmonie im Team zu sorgen. Die Beziehung zwischen ihm und Max ist viel enger als zuvor zwischen Max und Horner, der sich ständig mit Jos Verstappen gestritten und so viel negative Energie erzeugt hat.»



«Die ganze Situation hat sich geändert, und das ist, wie wir in den letzten Rennen gesehen haben, sehr positiv. Es ist nicht sicher, dass sie in jedem Rennen konkurrenzfähig sein werden, aber die jüngsten Leistungen haben gezeigt, dass dieses Auto eine grosse Bedrohung darstellt und den beiden McLaren Punkte wegnehmen wird. Das erhöht den Druck auf McLaren und auf das Duo Piastri/Norris.»



«McLaren hatte das beste Auto im Feld, aber diese Wende im Schicksal von Red Bull Racing macht sich nun bemerkbar, und unglücklicherweise für Lando, Oscar und McLaren trifft diese Wende den schnellsten Fahrer im Feld. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Szenario für McLaren.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





