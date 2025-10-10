Wo Fernando Alonso 2025 noch auf Punkte hofft

Fernando Alonso wurde mit Aston Martin in Singapur Siebter. Danach erklärte er: In zwei oder drei Rennen im verbleibenden Viertel der Saison macht er sich Hoffnung auf Punkte. Wo es gut für den Spanier laufen könnte…

Mit Platz 7 und entsprechend sechs Punkten aus dem Formel-1-GP von Singapur ist Fernando Alonso Elfter in der Fahrer-WM, steht einen Punkt hinter Nico Hülkenberg. Nach einem schwierigen Start mit einigen Ausfällen und vielen elften Plätzen – seine ersten Punkte holte er erst in Spanien – ist jetzt zumindest ein wenig Rhythmus und immer mal wieder Punkteausbeute drin. Was ist im Rest der Saison noch möglich?

Alonso sagte nach dem Singapur-GP: «Ich denke, wir werden in ein paar Rennen Punkte holen.» Allerdings läuft nicht immer alles nach Plan, so der Spanier: «Dieses Rennen war eines von denen, in denen wir gehofft hatten, Punkte zu holen. Vielleicht ist es noch an zwei oder drei weiteren möglich, und wir wissen, dass es an zwei oder drei Wochenenden nicht möglich sein wird, Punkte zu holen, also müssen wir lernen, wie wir auf der Rennstrecke besser agieren können.»

Welche von den sechs verbleibenden Rennwochenenden könnten für Alonso und Aston Martin Punkte-Hoffnungen sein? Alonso: «Vielleicht Katar, vielleicht Austin und Brasilien. Wir sind etwas besorgt wegen Mexiko und Vegas, aber wir werden sehen.» Gut für ihn, dass es in Katar, Austin und Brasilien jeweils Sprints gibt – also die doppelte Chance auf Punkte.

In Singapur hatten sie sich bei Aston Martin Hoffnungen auf Zählbares gemacht – doch es lief lange so gar nicht nach Plan, bis es dann am Ende doch hinhaute. Alonso: «An diesem Wochenende sind wir sehr stark gestartet und haben dann aufgrund der Leistung des Autos etwas an Boden verloren. Diese Dinge müssen wir für das nächste Jahr weiter verbessern.» Dann tritt ein neues Reglement in Kraft – und Alonso wirkt mit Blick auf 2026 deutlich optimistischer...

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20