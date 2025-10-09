Russell-Sieg Singapur: Woher kommt Mercedes-Speed?

​George Russell (27) zeigt 2025 seine beste GP-Saison, mit einer prima Leistung in Singapur: Siebte Formel-1-Pole, danach fünfter Sieg. Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin erklärt die starke Leistung von Mercedes.

Mercedes-Fahrer George Russell hat beim Nachtrennen von Singapur seinen fünften Grand-Prix-Sieg errungen (seinen zweiten in diesem Jahr nach Kanada), es ist seine achte Podestplatzierung in dieser Saison, die 23. insgesamt, dazu hat Russell an der Marina Bay seine siebte Pole-Position in der Königsklasse erobert.

Mercedes hatte in Singapur einen überaus starken Auftritt (der junge Kimi Antonelli startete von P4 und wurde Fünfter), und der leitende Ingenieur Andrew Shovlin verrät in seiner Nachbesprechung des Rennens, wieso die Marke mit dem Stern in der Nacht von Singapur so glänzen konnte; es ist die beste Darbietung von Mercedes im asiatische Stadtstaat seit sieben Jahren.

Shovlin sagt: «Wir haben in den vergangenen Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, wie die Fahrer mit den Hinterreifen besser haushalten können, vor allem auf Strecken, auf welchen die Walzen hart rangenommen werden.»

«In Singapur ist es immer sehr heiss. zudem braucht ein Rennwagen dort aus den Kurven heraus gute Traktion. Im letzten Jahr hatten wir im Rennen Probleme. Es ist schön zu sehen, dass sich die Arbeit, die im Laufe der Entwicklung dieses Autos im Werk geleistet wurde, nun auszuzahlen beginnt.»



«Und wir sehen hoffentlich einen fortschreitenden Trend, bei dem wir bei hohen Temperaturen wieder konkurrenzfähiger sind.»



Das käme dem Mercedes-Duo gelegen, denn nach heutigem Wetterbericht wird es am GP-Wochenende der USA in Austin (Texas) an die 35 Grad heiss!



Russell und Antonelli profitierten zudem von einem neuen Frontflügel. Shovlin erklärt: «Das war lediglich eine kleine Anpassung, um die Fahrzeugbalance zu optimieren. Wir haben versucht, das Handling des Autos so zu verbessern, dass die Fahrer beim Herausfahren weniger beschleunigen müssen, um den Wagen zu stabilisieren. Der Wagen lässt sich nun williger lenken, was definitiv hilft. Ausserdem versuchen wir, die Reifen vor der Hitze in der Bremstrommel besser zu schützen, um die Walzen im besten Temperaturbereich zu halten.»



«Das war viel harte Arbeit der ganzen Mannschaft, die an solchen Themen kontinuierlich gearbeitet hat. Wie es scheint, haben wir in diesen Bereichen einige Fortschritte erzielt.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





