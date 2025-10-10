Günther Steiner zu McLaren: «Nicht weltmeisterlich»

Schon wieder Stallorder-Zwist bei McLaren! Was Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner McLaren jetzt rät und was nötig ist, damit sich die Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri nicht zerstreiten und die Fahrer-WM verzocken.

McLaren ist in Singapur offiziell Konstrukteurs-Weltmeister geworden. In dem Rennen sammelten Oscar Piastri und Lando Norris mit Platz 4 und 3 ausreichend Punkte – die Konkurrenz kann Papaya nun in den verbliebenen sechs Rennwochenenden nicht mehr einholen. Der Titel ist fix, eine Party fand direkt in Singapur statt. Doch nach Feiern war nach dem Singapur-GP nicht jedem zumute. Hintergrund war eine Berührung der beiden Piloten in der ersten Runde – ausgelöst durch Norris, die Norris einen Positionsgewinn bescherte, Piastri jedoch einen Platz kostete.

Die Formel 1 diskutiert über die Szene, die ausbleibende Stallorder und das Krisenmanagement bei McLaren. Auch Günther Steiner, der frühere Haas-Teamchef, meldete sich zu Wort.

Im Podcast «The Red Flags» sagte er: «Zunächst einmal würde ich sagen: fantastische Arbeit. Aber was sie in Singapur geboten haben, war keine weltmeisterliche Show. Natürlich war die Leistung der Autos gut, aber bei den Fahrern muss man sich irgendwann entscheiden: Entweder man hat Regeln oder man hat keine Regeln. Papaya-Regeln, von denen niemand weiß, wie sie lauten, wenn es sie überhaupt gibt, aber man ändert sie und eines Tages ist es dann so…» Das Team beruft sich bei teaminternen Zwists und Duellen auf der Strecke immer wieder auf die sogenannten Papaya-Rules. Der grobe Inhalt lautet: Solange sich die Piloten nicht in die Quere kommen, können sie auch gegeneinander kämpfen. Doch immer wieder gibt es darüber hinaus Diskussionen, wenn es eben doch zur Berührung kommt (Singapur) oder einer der Fahrer einen langsamen Boxenstopp hat und das Team eingreift (Monza).

Steiner stellt klar: «Entweder man lässt sie fahren oder wenn man Angst hat, die Weltmeisterschaft zu verlieren, muss man eine Entscheidung treffen. Man muss es einem Fahrer sagen, und dieser Fahrer ist im Moment natürlich Oscar, weil er mehr Punkte hat als Lando. Das ist nichts gegen Lando. Oscar hat sich in den ersten zwei Dritteln der Rennen in eine bessere Position gebracht.» Piastri liegt in der Fahrer-Wertung vor Norris, sollte also laut Steiner den Vorzug genießen.

Denn der Italiener mahnt: «Jetzt musst du losziehen und die Weltmeisterschaft gewinnen, denn wenn sie jetzt die Fahrer-Weltmeisterschaft verlieren, dann hast du zwei unglückliche Fahrer. Wenn du einen bevorzugst, hast du nur einen unglücklichen Fahrer.» Brisant: In den letzten drei Rennen hat Max Verstappen (Red Bull Racing) Punkte gut gemacht, rückt immer weiter an die McLaren-Doppelspitze ran und macht Druck auf Papaya.

Steiner: «Als Lando einen Motorschaden hatte, warum wurde das nicht berücksichtigt? Aber Lando hatte ein oder zwei Probleme beim Boxenstopp und all das. Es wird also zu einer Berechnung. Es ist kein Rennen mehr. Und sie haben das Rennelement fast komplett herausgenommen.» Mit Stallorder-Entscheidungen wie in Monza.

Steiner beobachtet außerdem: «Letztes Jahr haben sie die Meisterschaft nicht gewonnen. Wenn sie dieses Jahr so weitermachen, ist es auch noch nicht entschieden. Ich glaube immer noch, dass sie gewinnen werden, weil sie irgendwann das tun werden, was ich gesagt habe, denn sonst werden sich die Fahrer untereinander zerstreiten.» Ein klares Machtwort scheint also nötig!

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20