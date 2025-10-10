Welchen Charakter McLaren-Teamchef Stella erwartet

Nach erneutem Stallorder-Zwist bei McLaren brodelt es. Papaya-Teamchef Andrea Stella machte aber in Bezug auf Piastris Forderungen klar: «Das ist genau die Art von Charakter, die wir von unseren Fahrern erwarten.»

Eine Berührung im Singapur-GP zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri, die durch Norris verursacht wurde und Piastri eine Position kostete, sorgte für viel Furore im Formel-1-Fahrerlager. Piastri hätte sich eine Stallorder zu seinen Gunsten gewünscht (eine zu Norris‘ Gunsten gab es in Monza nach einem verpatzten Stopp beim Briten). Doch die bekam er nicht – und der junge Australier, der aktuell in WM-Führung liegt, wirkte nach dem Rennen merklich angefressen.

McLaren-Teamchef Andrea Stella versuchte nach dem Rennen Frieden zu stiften. Eine genauere Analyse und auch eine Aussprache soll bis zum GP in Austin in einer Woche noch stattfinden.

Stella stellte nach dem Rennen in Singapur aber auch klar: «Natürlich hat Oscar einige Aussagen gemacht, als er im Auto saß, aber das ist genau die Art von Charakter, die wir von unseren Fahrern erwarten.»

Über seine Fahrer sagt er: «Sie müssen ihre Position sehr deutlich machen. Das verlangen wir von ihnen. Gleichzeitig müssen wir die Dinge ins Verhältnis setzen, die Perspektive eines Fahrers, der in einem Formel-1-Auto sitzt, mit der Intensität der ersten Runde, und dass er offensichtlich gerade gesehen hat, wie Lando auf ihn zugefahren ist.»

Stella erklärte die konkrete Situation in Singapur so: «Wir wissen, dass Lando in Wirklichkeit Kontakt mit Verstappen hatte und so auf Oscar zugesteuert ist. Also werden wir gute Analysen und gute Gespräche führen, und wie nach Kanada werden wir stärker und noch geeinter zurückkommen.» Das Mantra der Einigkeit wiederholte der italienische Ingenieur in seiner Medienrunde nach dem Singapur-GP gleich mehrfach.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20