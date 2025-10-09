Flavio Briatore: «Lewis Hamilton? 2026 alles anders»

​Flavio Briatore hat Michael Schumacher und Fernando Alonso zu Formel-1-WM-Titeln beführt und lenkt heute die Geschicke von Alpine. Er hat sich Gedanken gemacht über Lewis Hamilton und Ferrari.

Die dürftige Saison von Lewis Hamilton bei Ferrari lässt keinen kalt, auch nicht den italienischen Unternehmer Flavio Briatore (75). Der Strippenzieher von Alpine hat sich im Radioprogramm «La politica nel pallone» zu den Schwierigkeiten des britischen Superstars geäussert.

Briatore meint: «Er ist einer der Guten, aber die moderne Formel 1 ist nun mal unheimlich kompliziert. Wir haben oft sieben Autos innerhalb von zwei Zehntelsekunden, während McLaren der einzige Rennstall ist, der herausragt.»

«Nächstes Jahr wird sich alles ändern, und wir werden einen Hamilton erleben, der vorne mitgeigt. Ihr werdet schon sehen, mit den neuen Autos wird Hamilton wieder um Sieg kämpfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Hamilton die Probleme in den Griff bekommen wird.»

Briatore hat sich, bei allem Lob für Hamilton, wiederholt kritisch darüber geäussert, dass Ferrari ab 2025 auf die Karte Hamilton gesetzt hat. Der Italiener betonte, dass es aus seiner Sicht keinen Sinn mache, das Erfolgsduo der starken Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz auseinanderzureissen. «Ich für meinen Teil hätte Hamilton nicht verpflichtet.»





