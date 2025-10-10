Mekies (Red Bull Racing): «Ziemlich spektakulär»

Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in den vergangenen drei Rennen läuft’s bei Red Bull Racing und Max Verstappen. Der neue Teamchef Laurent Mekies sagt: Max Verstappen ist der Schlüssel dahinter.

Red Bull Racing ist im Aufwind – und keiner will’s gewesen sein, möchte man meinen, wenn man die Aussagen der Teammitglieder hört. Nach zwei Siegen in Serie in Monza und Baku sowie jetzt einem starken zweiten Platz in Singapur für Max Verstappen geht die Aufholjagd des Niederländers in der Fahrern-WM weiter – dank eines merklich verbesserten Boliden.

Doch woher kommt dieses Plus an Performance? Der neue Teamchef Laurent Mekies ist bescheiden – will auf Nachfrage zu seinem Beitrag zum Fortschritt nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Doch sein Umfeld (Max Verstappen und Dr. Helmut Marko) sehen das anders. Immer wieder bekam der Franzose Komplimente dafür, wie er das Team führt. Doch der sieht andere in der Verantwortung für den Erfolg.

Nach dem Singapur-GP betonte Mekies erneut, gefragt nach seinem Beitrag zur Leistungssteigerung: «Es ist immer noch null, Leute. Es ist immer noch null. Und ich sage das mit derselben Ernsthaftigkeit, mit der ich es nach Monza gesagt habe.»

Der Aufwind komme von anderer Seite, so der Franzose: «Die Leistungssteigerung ist im Grunde genommen auf die Arbeit aller zurückzuführen, die versuchen, die Grenzen des Autos Rennen für Rennen zu analysieren: Was hindert uns daran, das Potenzial des Autos auszuschöpfen? Wie können wir die Leistung des Autos steigern? Wo müssen wir die Leistung steigern, damit sich das in Rundenzeiten niederschlägt?»

Teamwork also – und auch viel Beitrag von Fahrer Max Verstappen. Mekies: «Diese Arbeit, wieder mit extrem starkem und klarem Input von Max, zahlt sich aus, was eine gute Nachricht ist. Denn das bestätigt nur, dass wir die besten Leute haben, die wir uns nur wünschen können. Und wir werden weiterarbeiten. Wir hören hier nicht auf. Wir werden es wieder Rennen für Rennen angehen und versuchen, zu sehen, ob noch mehr drin ist.»

Mekies: «Alle in Milton Keynes haben extrem hart gearbeitet. Vom ersten Rennen bis heute. Und sie haben nie aufgegeben, das Potenzial dieses Autos auszuschöpfen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Fortschritte in den letzten Wochen ziemlich spektakulär waren. Und das ist wieder einmal das Verdienst aller, die nie aufgegeben haben. Es ist das Verdienst von Max, der uns mit seiner Feinfühligkeit dazu gebracht hat, verschiedene Optionen zu erkunden. Und schließlich haben wir einen Weg gefunden, der ein wenig Leistung freigesetzt hat. Es gibt nicht die eine Wunderwaffe. Es gab einen guten Fluss an Updates, es gab verschiedene Abstimmungen. Insgesamt scheint es, als hätten wir auf den meisten Strecken ein gutes Paket.»

Mit seinen zwei Siegen in Italien und Aserbaidschan und Platz 2 in Singapur (während die McLaren auf Rang 3 und 4 landeten) hat Verstappen nun im dritten Rennen in Serie Punkte auf die Spitze gutgemacht, robbt sich also im WM-Kampf weiter ran. Während es bei McLaren intern kriselt, wirkt Red Bull Racing umso geeinter…

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20