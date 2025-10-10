Gabriel Bortoleto (Sauber): Tempo für Top-10 da!

Nach dem enttäuschenden Singapur-GP denkt man bei Sauber trotzdem an die Top-10. Gabriel Bortoleto machte nach seinem 17. Platz klar: Der Brasilianer will in die Punkte – und das sei verdient.

Eigentlich war Sauber seit dem Sommer ziemlich im Aufwind, doch in Singapur musste die künftige Audi-Mannschaft einen Dämpfer hinnehmen. Platz 17 für Gabriel Bortoleto und nur Rang 20 für Nico Hülkenberg. Teamchef Jonathan Wheatley hatte sich aber bereits optimistisch gezeigt, dass der Singapur-GP nur eine kleine Delle in der Bilanz sein dürfte.

Und auch Pilot Gabriel Bortoleto gab sich kämpferisch. Nach Platz 17 im Singapur-GP stellte der Brasilianer klar: «Ich möchte wieder Punkte sammeln. Ich möchte wieder unter die Top-10 kommen und um diese Position kämpfen. Ich finde, dass wir das verdient haben und dass wir das Tempo dafür haben.»

Was es dafür braucht? Bortoleto: «Wir müssen nur noch ein paar Dinge optimieren und alles zusammenbringen. Im Qualifying – und dann genau verstehen, was im Rennen zu tun ist.» In Singapur hat das so gar nicht geklappt. Bortoleto sagte niedergeschlagen nach dem Rennen: «Leider war das nicht der richtige Tag dafür, aber so ist das im Rennsport. Manche Wochenenden laufen sehr gut, andere Wochenenden bringen schwierige Rennen mit sich.»

Für den Rookie war es im Übrigen das erste Singapur-Wochenende in der Formel 1. Das Formel-1-Rennen gilt als wegen der Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit höchst fordernd. So schlimm wie befürchtet war es dann aber doch nicht, so Bortoleto: «Es war körperlich anstrengend, aber ehrlich gesagt hatte ich mehr erwartet. Ich weiß nicht, ob die Cooling-Weste etwas damit zu tun hat. Aber definitiv sagten alle, dass es das härteste Rennen des Jahres werden würde. Ich weiß nicht, ich hatte einfach nicht das Gefühl. Aber es war trotzdem hart.» In diesem Jahr kamen erstmals neue Kühlwesten zum Einsatz, die den Fahrern zumindest über ein paar Runden Abkühlung verschafften.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20