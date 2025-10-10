Carlos Sainz: Marquez ist der Ayrton Senna der MotoGP
Carlos Sainz in Singapur
In der Formel 1 wird der diesjährige Weltmeister Australier, Brite oder vielleicht sogar Niederländer. Noch ist alles offen. In der MotoGP dagegen ist bereits vor gut zwei Wochen in Motegi die Titelentscheidung gefallen: Mit Marc Marquez ist ein Spanier Weltmeister! Formel-1-Pilot Carlos Sainz sprach nun über den Erfolg seines Landsmannes – und zog einen Vergleich mit einem der ganz Großen der Formel 1.
Bei unseren spanischen Kollegen vom TV-Talk «El Partidazo» bei COPE sagte Sainz: «Für mich ist Marc Marquez der Ayrton Senna der MotoGP. Vielleicht machen wir uns das gerade nicht so bewusst, weil wir es ja gerade miterleben. Aber wenn er eines Tages zurücktritt und seine Karriere beendet und die Jahre vergehen, wird die ganze Welt sich an ihn als den Charismatischen erinnern, wie es jetzt ähnlich mit Ayrton Senna in der Formel 1 ist.»
Sainz, der seine erste Saison für Williams fährt und kürzlich in Baku sein erstes Podium mit dem britischen Team holte: «Glückwunsch an Marc, ich habe ihm auch schon gratuliert. Er hat ein unglaubliches Jahr hingelegt und ein gigantisches Comeback gefeiert.»
Marquez wurde zwischen 2013 und 2019 sechsmal MotoGP-Weltmeister. Danach: Schwere Verletzungsmisere, viele Operationen. Er verließ Honda, fing beim Ducati-Satellitenteam Gresini quasi neu an, empfahl sich fürs Werksteam – und dominierte nun die Saison 2025 und machte seinen WM-Titel schon im September klar.
