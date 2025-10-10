Carlos Sainz: Marquez ist der Ayrton Senna der MotoGP

MotoGP-Pilot Marc Marquez ist Weltmeister 2025. Williams-Formel-1-Pilot Carlos Sainz erklärt, warum Marquez für ihn der Ayrton Senna der MotoGP ist – und was den Titel seines Landsmannes so besonders macht.

In der Formel 1 wird der diesjährige Weltmeister Australier, Brite oder vielleicht sogar Niederländer. Noch ist alles offen. In der MotoGP dagegen ist bereits vor gut zwei Wochen in Motegi die Titelentscheidung gefallen: Mit Marc Marquez ist ein Spanier Weltmeister! Formel-1-Pilot Carlos Sainz sprach nun über den Erfolg seines Landsmannes – und zog einen Vergleich mit einem der ganz Großen der Formel 1.

Bei unseren spanischen Kollegen vom TV-Talk «El Partidazo» bei COPE sagte Sainz: «Für mich ist Marc Marquez der Ayrton Senna der MotoGP. Vielleicht machen wir uns das gerade nicht so bewusst, weil wir es ja gerade miterleben. Aber wenn er eines Tages zurücktritt und seine Karriere beendet und die Jahre vergehen, wird die ganze Welt sich an ihn als den Charismatischen erinnern, wie es jetzt ähnlich mit Ayrton Senna in der Formel 1 ist.»

Sainz, der seine erste Saison für Williams fährt und kürzlich in Baku sein erstes Podium mit dem britischen Team holte: «Glückwunsch an Marc, ich habe ihm auch schon gratuliert. Er hat ein unglaubliches Jahr hingelegt und ein gigantisches Comeback gefeiert.»

Marquez wurde zwischen 2013 und 2019 sechsmal MotoGP-Weltmeister. Danach: Schwere Verletzungsmisere, viele Operationen. Er verließ Honda, fing beim Ducati-Satellitenteam Gresini quasi neu an, empfahl sich fürs Werksteam – und dominierte nun die Saison 2025 und machte seinen WM-Titel schon im September klar.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20