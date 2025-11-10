Fernando Alonso: Erst langsam, dann noch langsamer

Fernando Alonso musste in Interlagos beobachten, wie sein Aston Martin im Laufe des F1-Rennwochenendes immer weniger mithalten konnte. Der Spanier: «Es scheint, als würden wir schlechter werden.»

Meistens werden Formel-1-Autos und die Piloten darin im Laufe eines Rennwochenendes schneller. Das Set-up wird optimiert, im Notfall wird großflächig umgebaut. Ein gutes Beispiel dafür, welche Steigerung an einem Rennwochenende möglich ist, war in Interlagos Max Verstappen von Red Bull Racing. Nach einem schwachen Qualifying der Umbau samt Start aus der Boxengasse fuhr der Niederländer aufs Podium, wurde Dritter. Doch eine solche Entwicklung kann auch mal andersrum laufen – nämlich bei Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso.

Alonso musste nach dem Brasilien-GP zugeben: «Im ersten freien Training sind wir schnell, im ersten Qualifying (Sprint-Qualifying, Anm.) sind wir schnell, und dann, über das gesamte Wochenende hinweg, bringen wir offensichtlich alles zusammen, und es scheint, als würden wir schlechter werden.» Im Sprint-Qualifying schnappte sich Alonso noch Startplatz 5, wurde um Sprint dann 6. Gemessen am Kräfteverhältnis im Mittelfeld ein starkes Ergebnis. In der GP-Quali dann Rang 11 und Platz 14 im Rennen.

Ein Trend nach unten bzw. nach hinten also im Laufe des Wochenendes. Anstatt das Auto schneller zu machen und mehr rauszuholen, tritt bei Aston Martin ein gegenteiliger Effekt ein. Alonso fällt aber noch eine andere Schwierigkeit auf. Der Spanier: «Das Problem ist aber nicht, dass wir schlechter werden, sondern dass wir schon relativ langsam beginnen.» Aus langsam wird also langsamer.

Dazu kamen in Interlagos noch individuelle Entscheidungen, die Alonso aber nicht so schwerwiegend fand: «Ich denke, der harte Reifen war keine gute Entscheidung. Aber wir haben etwas ausprobiert. Es war sicherlich ein wenig riskant, aber wenn wir das Gleiche wie die anderen tun, folgen wir wahrscheinlich nur der Strategie der anderen und landen hinter ihnen. Also dachten wir, okay, es lohnt sich, etwas anderes auszuprobieren. Wenn es funktioniert, können wir einige gute Punkte holen. Wenn es nicht funktioniert, ändert sich nicht viel. Deshalb habe ich es diesmal lieber riskiert.» Viel zu verlieren war diesmal nicht, der Spanier ging am Sonntag punktlos aus.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22