Lewis Hamilton: Valtteri Bottas bleibt zuversichtlich

Valtteri Bottas kennt Lewis Hamilton aus den gemeinsamen Mercedes-Tagen. Der Finne räumt ein: Er hatte sich bei seiner Prognose für die erste Ferrari-Saison des Briten verschätzt. Dennoch traut er ihm viel zu.

Als Lewis Hamilton seinen Wechsel zu Ferrari ankündigte, war Valtteri Bottas überzeugt, dass der siebenfache Weltmeister schnell mit seinem neuen Dienstwagen und Umfeld klarkommen würde. «Er ist ziemlich anpassungsfähig», betonte der Finne damals. Doch Hamilton tut sich in diesem Jahr schwerer als gedacht.

In den bisherigen 21 WM-Runden schaffte es der 40-Jährige nur im Sprint von Schanghai zu glänzen. Diesen entschied er nach der Eroberung der Sprint-Pole für sich. Der erste GP-Podestplatz in Rot lässt hingegen auf sich warten. Zum Vergleich: Teamkollege Charles Leclerc stand in diesem Jahr schon sieben Mal nach einem Grand Prix auf dem Treppchen.

Bottas erklärt denn auch im Interview mit «Motorsport.uol.com.br»: «Es ist immer eine grosse Veränderung, und speziell für ihn ist es eine grosse Umstellung. Er hat viel Zeit bei Mercedes verbracht und sich an die Arbeitsweise dort gewöhnt. Er war auch der Team-Fahrer dort. Deshalb ist der Wechsel jetzt eine grosse kulturelle Veränderung, was das Equipment und auch die Sprache angeht.»

Und der frühere Mercedes-Pilot, der 2026 mit WM-Neueinsteiger Cadillac in die Formel-1-Startaufstellung zurückkehrt, räumt ein: «Ich denke, wir alle sind uns einig, dass die Anpassung länger als erwartet gedauert hat.»

«Aber er hat immer wieder seinen Speed unter Beweis gestellt und ich denke, er wird im nächsten Jahr zeigen, was er noch kann. Er hat schon alles bewiesen, was man in der Formel 1 beweisen muss, deshalb denke ich, dass er schon in Ordnung sein wird, ich denke, er wird sich verbessern», stellt Bottas gleichzeitig klar.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll







WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22



