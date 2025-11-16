Oscar Piastri: Die Gründe für die Leistungskrise

Seit dem Rennwochenende in Monza tut sich Oscar Piastri schwer, mit seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris mitzuhalten. Dafür gibt es mehrere Gründe, wie GP-Veteran Martin Brundle betont.

Nur noch drei Rennwochenenden stehen auf dem diesjährigen Formel-1-Plan, und für Oscar Piastri ist der Druck in der Schlussphase der WM besonders hoch. Denn seit dem Monza-Wochenende steckt der Wurm drin für den Australier, der zuvor konstant starke Leistungen erbracht und bis zum Mexiko-Wochenende die WM angeführt hatte.

Denn parallel zur Podestplatz-Durststrecke, die Piastri seit Baku durchläuft, hat sein McLaren-Teamkollege Lando Norris zu seiner Top-Form gefunden. Während Piastri in der gleichen Zeit drei fünfte Plätze und einen vierten Rang sowie den schmerzlichen Ausfall durch Unfall in Baku hatte hinnehmen müssen, schaffte es der Brite vier Mal aufs Podest. Zuletzt feierte er zwei GP-Siege und einen Sprint-Triumph. Mit diesen Erfolgen übernahm er in Mexiko die WM-Führung, die er auf 24 Punkte ausbaute. Die GP-Experten fragen sich, was mit Piastri los ist – und Martin Brundle hat gleich mehrere Gründe für die Leistungskrise des Rennfahrers aus Melbourne gefunden.

In seiner Analyse auf «Skysports.com» führt der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte aus: «Piastri hatte wieder einmal Pech, die Würfel fallen einfach nicht zu seinen Gunsten. Das letzte Mal stand er im September in Monza auf dem Podest. Davor war er in 13 von 15 Rennen auf dem Treppchen, sieben Mal davon als Sieger.»

«Aber Norris war in Monza schneller, danach folgte der doppelte Unfall und der Horror-Start in Baku, die Kollision in der ersten Rennrunde von Singapur mit Norris und das Sprintrennen in Austin, das für beide Autos kostspielig verlief. Seitdem fehlt ihm immer das nötige Tempo», schildert der Brite.

Und Brundle fragt: «Ist es eine Kopfsache bei Oscar, einfach eine Pechsträhne, gab es ein Problem mit der Abstimmung des Autos oder war es einfach eine Reihe von Strecken, die ihm nicht so gut liegen?» Der 66-Jährige kommt zum Schluss: «Wahrscheinlich trifft alles ein bisschen zu, und hinzu kommt, dass Norris zeitgleich seine Top-Form und sein Selbstvertrauen gefunden hat.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll







WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22



