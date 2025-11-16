Adrian Newey warnt: «Das ist eine Mammutaufgabe»

Im nächsten Jahr werden die Formel-1-Fahrer mit einer neuen Fahrzeuggeneration um WM-Punkte kämpfen. Die Entwicklung der GP-Autos läuft auf Hochtouren. Und Design-Genie Adrian Newey warnt: Die Herausforderung ist gross.

Noch ist die aktuelle Saison nicht gelaufen, drei weitere WM-Termine und ein Nachsaison-Test stehen auf dem Formel-1-Programm, bevor die aktuellen GP-Renner aus dem Rennstrecken-Verkehr gezogen werden. Denn im nächsten Jahr wird alles anders – die Ingenieure der Königsklasse sind genauso wie die Fahrer selbst gefordert, weil eine neue GP-Fahrzeuggeneration auf die Strecke kommt.

Und die neuen Formel-1-Autos haben es in sich, wie Adrian Newey auf der Team-Website von Aston Martin erklärt. Der Technikchef des Rennstalls aus Silverstone betont: «Formel-1-Fahrzeuge sind zu sehr komplexen Maschinen geworden, da das Computerzeitalter viel tiefgreifendere Analysen ermöglicht. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das aus fast 15.000 Teilen besteht.»

«Und wenn man sich das Fahrzeug für das nächste Jahr ansieht, wird fast keines dieser Teile übernommen werden. Das ist eine Mammutaufgabe in Sachen Design und Technik», warnt der Brite, der sich über die Herausforderung freut: «Alle Formel-1-Teams sind insofern ähnlich, als sie über eine Aerodynamik-Abteilung, eine Abteilung für mechanisches Design und eine Abteilung für Simulation und Ingenieurwesen verfügen. Ich finde es faszinierend, dafür zu sorgen, dass all diese Abteilungen zusammenarbeiten, damit wir ein einheitliches Produkt erhalten, und zwar nicht nur in den Details.»

Hinzu kommt, dass sich auch das Aston Martin Team selbst im Wandel befindet, wie Newey klarstellt. «Wir sind schnell gewachsen. Nun müssen wir schauen, dass alle gut zusammenarbeiten.» Und der Ingenieur verrät: «Wir sind ein Team von 300 Ingenieuren. Die Zusammenarbeit ist der wichtigste Aspekt, diese entscheidet darüber, ob wir das Beste aus unseren Möglichkeiten machen.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22