Adrian Newey warnt: «Das ist eine Mammutaufgabe»
Aston Martin-Technikchef
Noch ist die aktuelle Saison nicht gelaufen, drei weitere WM-Termine und ein Nachsaison-Test stehen auf dem Formel-1-Programm, bevor die aktuellen GP-Renner aus dem Rennstrecken-Verkehr gezogen werden. Denn im nächsten Jahr wird alles anders – die Ingenieure der Königsklasse sind genauso wie die Fahrer selbst gefordert, weil eine neue GP-Fahrzeuggeneration auf die Strecke kommt.
Und die neuen Formel-1-Autos haben es in sich, wie Adrian Newey auf der Team-Website von Aston Martin erklärt. Der Technikchef des Rennstalls aus Silverstone betont: «Formel-1-Fahrzeuge sind zu sehr komplexen Maschinen geworden, da das Computerzeitalter viel tiefgreifendere Analysen ermöglicht. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das aus fast 15.000 Teilen besteht.»
«Und wenn man sich das Fahrzeug für das nächste Jahr ansieht, wird fast keines dieser Teile übernommen werden. Das ist eine Mammutaufgabe in Sachen Design und Technik», warnt der Brite, der sich über die Herausforderung freut: «Alle Formel-1-Teams sind insofern ähnlich, als sie über eine Aerodynamik-Abteilung, eine Abteilung für mechanisches Design und eine Abteilung für Simulation und Ingenieurwesen verfügen. Ich finde es faszinierend, dafür zu sorgen, dass all diese Abteilungen zusammenarbeiten, damit wir ein einheitliches Produkt erhalten, und zwar nicht nur in den Details.»
Hinzu kommt, dass sich auch das Aston Martin Team selbst im Wandel befindet, wie Newey klarstellt. «Wir sind schnell gewachsen. Nun müssen wir schauen, dass alle gut zusammenarbeiten.» Und der Ingenieur verrät: «Wir sind ein Team von 300 Ingenieuren. Die Zusammenarbeit ist der wichtigste Aspekt, diese entscheidet darüber, ob wir das Beste aus unseren Möglichkeiten machen.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22