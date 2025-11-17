McLaren holt Weltmeister-Tochter Ella Häkkinen

Die ikonische Partnerschaft Häkkinen/McLaren geht in eine neue Runde: Das britische Team verpflichtet Ella Häkkinen, Tochter von Zweifach-Formel-1-Weltmeister Mika, und baut das Engagement für Frauen aus.

McLaren weitet seine Frauen-Förderung im Motorsport aus. Das britische Team schickt künftig ein zweites F1-Academy-Auto ins Rennen und verpflichtet junge Fahrerinnen – darunter eine Weltmeister-Tochter.

Vor dem Formel-1-Wochenende in Las Vegas, bei dem auch die F1 Academy fährt, gab McLaren bekannt, die hauseigene Frauen-Motorsport-Förderung auszubauen. Der Rennstall tritt künftig mit einem zweiten Auto in der Frauen-Nachwuchsserie F1 Academy an und holt prominenten Test-Nachwuchs. Kurios: Alle drei McLaren-Nachwuchstalente heißen mit Vornamen Ella. Ella Häkkinen, Ella Stevens und Ella Lloyd.

Ella Lloyd ist bereits Teil des McLaren-Nachwuchskaders. Sie bekommt in der F1 Academy künftig namensgleiche Gesellschaft von Ella Stevens. Die Engländerin ist Vize-Meisterin der britischen Kart-Meisterschaft KZ2 und ist die einzige Frau, die in der höchsten britischen Kart-Klasse gewinnen konnte. Beide von McLaren unterstützten Academy-Autos werden von Rodin ins Rennen geschickt.

Den prominentesten Nachnamen bringt zweifelsohne Ella Häkkinen mit. Die Tochter von Weltmeister Mika Häkkinen (1998 und 1999) wird mit 14 Jahren die Jüngste im Kader sein. Sie gewann 2024 die Champions of the Feature Academy in Cremona und holte mehrere Siege und Podien in europäischen Wettbewerben. Sie wird bei McLaren Einsitzer testen und sich auf 2027 vorbereiten. Die Team-Wahl passt natürlich bestens: Schon Ellas Papa Mika fuhr für das Team aus Woking, wurde mit der Mannschaft zweimal Weltmeister. Nun also die erneute Partnerschaft Häkkinen/McLaren. Mehr über Ella Häkkinens Karriere und ihren möglichen Weg in die Formel 1 lesen Sie hier.

McLaren-Racing-CEO Zak Brown: «Ich bin mir bewusst, dass noch viel zu tun ist, um den Frauenanteil im Motorsport zu erhöhen, aber ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in diesem Bereich erzielt haben.» Er hoffe auf eine Strahlkraft auch über Kartpilotinnen und Rennfahrerinnen hinaus. Brown: «Es ist wirklich aufregend, dass wir nun drei talentierte junge Fahrerinnen in unserem Fahrerentwicklungsprogramm haben, und ich freue mich darauf, sie auf der Strecke zu sehen.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22