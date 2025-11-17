McLaren holt Weltmeister-Tochter Ella Häkkinen
Ella Stevens, Ella Lloyd und Ella Häkkinen (v.l.)
McLaren weitet seine Frauen-Förderung im Motorsport aus. Das britische Team schickt künftig ein zweites F1-Academy-Auto ins Rennen und verpflichtet junge Fahrerinnen – darunter eine Weltmeister-Tochter.
Vor dem Formel-1-Wochenende in Las Vegas, bei dem auch die F1 Academy fährt, gab McLaren bekannt, die hauseigene Frauen-Motorsport-Förderung auszubauen. Der Rennstall tritt künftig mit einem zweiten Auto in der Frauen-Nachwuchsserie F1 Academy an und holt prominenten Test-Nachwuchs. Kurios: Alle drei McLaren-Nachwuchstalente heißen mit Vornamen Ella. Ella Häkkinen, Ella Stevens und Ella Lloyd.
Ella Lloyd ist bereits Teil des McLaren-Nachwuchskaders. Sie bekommt in der F1 Academy künftig namensgleiche Gesellschaft von Ella Stevens. Die Engländerin ist Vize-Meisterin der britischen Kart-Meisterschaft KZ2 und ist die einzige Frau, die in der höchsten britischen Kart-Klasse gewinnen konnte. Beide von McLaren unterstützten Academy-Autos werden von Rodin ins Rennen geschickt.
Den prominentesten Nachnamen bringt zweifelsohne Ella Häkkinen mit. Die Tochter von Weltmeister Mika Häkkinen (1998 und 1999) wird mit 14 Jahren die Jüngste im Kader sein. Sie gewann 2024 die Champions of the Feature Academy in Cremona und holte mehrere Siege und Podien in europäischen Wettbewerben. Sie wird bei McLaren Einsitzer testen und sich auf 2027 vorbereiten. Die Team-Wahl passt natürlich bestens: Schon Ellas Papa Mika fuhr für das Team aus Woking, wurde mit der Mannschaft zweimal Weltmeister. Nun also die erneute Partnerschaft Häkkinen/McLaren. Mehr über Ella Häkkinens Karriere und ihren möglichen Weg in die Formel 1 lesen Sie hier.
McLaren-Racing-CEO Zak Brown: «Ich bin mir bewusst, dass noch viel zu tun ist, um den Frauenanteil im Motorsport zu erhöhen, aber ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in diesem Bereich erzielt haben.» Er hoffe auf eine Strahlkraft auch über Kartpilotinnen und Rennfahrerinnen hinaus. Brown: «Es ist wirklich aufregend, dass wir nun drei talentierte junge Fahrerinnen in unserem Fahrerentwicklungsprogramm haben, und ich freue mich darauf, sie auf der Strecke zu sehen.»
