Norris über Max Verstappen: Immer noch eine Bedrohung

Formel-1-WM-Leader Lando Norris hat in Brasilien sowohl den Sprint als auch den GP für sich entschieden und seinen Vorsprung auf Max Verstappen damit ausgebaut. Abschreiben will er den Red Bull Racing-Star aber nicht.

Auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos war Lando Norris nicht zu schlagen, als es darauf ankam: Er eroberte im Sprint-Qualifying und im Abschlusstraining für den GP am Sonntag jeweils die Pole, die er in beiden Rennen nutzte, um sich den Sieg zu sichern. Damit hat der Brite seinen WM-Vorsprung auf seinen ersten Verfolger und McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri auf 24 Punkte ausgebaut.

Noch grösser ist sein Vorsprung auf Titelverteidiger Max Verstappen. Dem Red Bull Racing-Star fehlen nach dem Kräftemessen in Brasilien 49 WM-Zähler auf den Tabellen-Leader. Der Niederländer erlebte bis zum Rennsonntag ein schwieriges Wochenende. Dann baute sein Team seinen Dienstwagen um und einen neuen Motor ein. Und Verstappen zeigte aus der Boxengasse startend eine unwiderstehliche Aufholjagd, die auf dem dritten Platz endete.

Genau deshalb will Norris den Weltmeister der letzten Jahre auch noch nicht abschreiben. Auf die Frage, ob er Verstappen immer noch als eine Gefahr ansieht, antwortete der WM-Leader: «Er wird sicherlich in den Rennen eine Bedrohung sein, und was die WM angeht, kann man nie wissen. Deshalb ist es auch müssig, darüber zu spekulieren.»

«Aber wenn man sich anschaut, wie schnell er im Grand Prix war – wahrscheinlich hätte er das Rennen gewonnen, wenn er weiter vorne gestartet wäre. Aber das gehört zum Racing dazu. Man kriegt es manchmal nicht wie gewünscht hin und Fehler gehören dazu. Wir haben unsererseits das Beste herausgeholt, und genau das ist unsere Aufgabe. Er wird eine Gefahr sein – das ist er immer. Denn er kämpft unermüdlich und ich bin mir sicher, dass er das bis zum Ende tun wird. Darauf freue ich mich schon.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22