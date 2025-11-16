Sergio Pérez gesteht: Zwangspause war nötig
Sergio Pérez
Dass Sergio «Checo» Pérez im vergangenen Jahr sein Cockpit räumen musste, kam nicht aus heiterem Himmel. Denn der Mexikaner blieb das ganze Jahr unter den Erwartungen – und deutlich hinter den Leistungen seines Teamkollegen Max Verstappen. Denn während der Niederländer seinen vierten WM-Titel einfuhr, musste sich Pérez mit dem achten WM-Rang begnügen.
Verstappen stand in jenem Jahr 14 Mal auf dem Podest, neun Mal davon als Sieger. Pérez schaffte es nur vier Mal aufs Treppchen – drei Mal als Zweiter und einmal als Dritter – und fuhr keinen GP-Sieg ein. Nach der fünften WM-Runde in China schaffte er es nur noch zwölf Mal in die Punkte. Sieben Mal ging er leer aus.
Als klar war, dass Pérez im nächsten Jahr nicht mehr im Red Bull Racing-Renner sitzen würde, war es zu spät für den Routinier, um sich noch einen Platz in einem anderen Team zu sichern. Deshalb legte er eine Zwangspause ein, die sich rückblickend betrachtet als Segen erwies, wie der Rennfahrer aus Guadalajara im Gespräch mit «Formula1.com» betont.
Über die Pauses sagt der 35-Jährige: «Es fühlte sich damals nicht so an, aber es war nötig. Wenn du diesen Sport betreibst, dann bist du ständig damit beschäftigt, über das nächste Jahr, das nächste Rennen und deinen nächsten Vertrag nachzudenken. Du bist sozusagen in einem Automatik-Modus.»
Und Pérez gesteht: «Wenn man wie ich gezwungen wird, auszusteigen, wird einem vieles klar und man beginnt, den Sport mit anderen Augen zu sehen. In den ersten Monaten war alles grossartig. Ich merkte aber, dass ich die Formel 1 vermisst habe, denn ich verfolgte sie weiterhin und stand auch immer auf, um die Rennen zu sehen. Ich sah, was passierte, und ich sprach mit Freunden, die im Fahrerlager waren. Und mir wurde klar, dass ich es wahrscheinlich mehr vermisste, als ich gedacht hatte.»
Als dann die Verhandlungen über eine mögliche GP-Rückkehr mit Cadillac begannen, machte sich die alte Leidenschaft bemerkbar. «Wenn ich jetzt zurückblicke, dann fühlt es sich wie ein Traum an, dass ich ein Jahr lang eine Pause machen und frischen Schwung holen konnte», schwärmt der 35-Jährige, und beteuert: «Ich habe jetzt wieder die volle Energie, um wieder einzusteigen, mit dem Team zu arbeiten, um es voranzubringen. Wir fangen im Grunde genommen bei Null an, weil es ein neues Team ist.»
Er habe sich neu in den Sport verliebt, bestätigt der sechsfache GP-Sieger. «Man muss bedenken, dass meine letzten sechs Monate bei Red Bull für mich in jeder Hinsicht sehr schwierig waren. Ich begann, etwas die Motivation zu verlieren, und das kann ich mir nicht leisten, denn dieser Sport hat mir alles gegeben. An dem Tag, an dem ich den Sport verlasse, möchte ich ihn mit einem breiten Lächeln und viel Respekt verlassen, denn dieser Sport hat mir alles gegeben», beteuert er. Mit Cadillac wolle er auch deshalb ein erfolgreiches Comeback geben, weil es wohl sein «letztes grosses Projekt» in diesem Sport werde, fügte er an.
