Warum Bottas noch an den Piastri-WM-Titel glaubt

Mercedes-Reserve-Pilot Valtteri Bottas glaubt drei GPs vor Schluss noch an eine WM-Chance für McLaren-Pilot Oscar Piastri. Passend dazu ist Bottas nun Mitbesitzer eines Anwesens in der Weinregion McLaren Vale.

Eigentlich ist Valtteri Bottas ja Finne. Doch der künftige Cadillac-Pilot wird auch immer mehr zum Australier: Bottas ist seit Jahren mit der Australierin Tiffany Cromwell liiert, hat jetzt zusammen mit der Profiradsportlerin ein Anwesen in Australien gekauft. Nicht zuletzt wegen seiner eigenwilligen Frisuren wird Bottas immer wieder scherzhaft als adoptierter Australier bezeichnet. Doch auch, was seine Sympathien im WM-Kampf angeht, zeigt sich Bottas jetzt als «Team Australia». Bottas drückt nämlich Oscar Piastri die Daumen.

Im Interview mit dem australischen Fernsehsender «9News» sagte Bottas: «Er hat noch alle Chancen. Es sind nicht mehr viele Events übrig, aber es braucht nur ein schlechtes Rennen für einen Fahrer und er ist wieder oben mit dabei.»

Piastri ist inzwischen nur noch WM-Zweiter, liegt 24 Punkte hinter seinem Teamkollegen Lando Norris zurück. 83 Punkte sind noch offen. Der Australier hatte die WM-Wertung weite Teile der Saison über angeführt, fiel nun aber nach einer Serie schwächerer Ergebnisse zurück. Aber so schnell, wie sich das Blatt bei Piastri gewendet hat, könnte es das schließlich im WM-Endspurt auch für die Konkurrenz tun, also Norris und Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen.

Über die starke 2025er-Saison von Piastri hinaus stellt der frühere Vize-Weltmeister Bottas fest: «Er fährt eine super Saison. Und wir müssen bedenken, dass es noch sehr früh in seiner Karriere ist. Egal was jetzt also in dieser Saison passiert, steht ihm noch eine große Karriere bevor.»

Übrigens: Bottas‘ Anwesen inklusive Weinbau liegt in der Weinregion McLaren (!) Vale in Südaustralien. Es soll das Heim für Cromwell und Bottas für ruhigere Zeiten und die Zukunft als Leistungssport-Rentner sein. Erst mal steht für Bottas 2026 aber ein neues sportliches Abenteuer an: Nach einem Jahr als Reservefahrer bei Mercedes ist er kommendes Jahr wieder Vollzeitpilot – und zwar beim neuen Team Cadillac, wo es für ihn im Januar losgeht.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22