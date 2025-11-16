Kimi Antonelli: Erster GP-Sieg in diesem Jahr möglich

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli hat in Brasilien bereits seinen zweiten GP-Podestplatz eingefahren. Der Mercedes-Hoffnungsträger ist überzeugt: Er hat eine gute Chance, in diesem Jahr noch seinen ersten GP-Sieg zu feiern.

Dass Kimi Antonelli ein besonders vielversprechendes Talent im Formel-1-Zirkus ist, wurde bereits bei seinem zehnten GP-Wochenende in Kanada klar. Denn auf dem Circuit Gilles Villeneuve fuhr der Teenager aus dem Mercedes-Werksteam als Dritter seinen ersten GP-Podestplatz ein. Der Erfolg kam mitten in einer Durststrecke, die er zwischen seinen Heimspielen in Imola und Monza durchstehen musste.

Nach dem zweiten GP auf italienischem Boden gab es ein langes Meeting, wie er rückblickend erzählt hat. Und die Massnahmen, die darin beschlossen wurden, zeigten Wirkung. Beim nächsten Rennen auf dem Strassenkurs von Baku wurde er Vierter, den darauffolgenden Flutlicht-GP in Singapur beendete er auf dem fünften Platz.

Auf dem Circuit of the Americas in Austin lief es nicht mehr so gut für den 19-Jährigen, der sich mit einem Punkt begnügen musste, den er sich mit dem achten Platz im Sprint erkämpft hatte. Davon liess er sich nicht entmutigen und schon beim nächsten Kräftemessen in Mexiko kehrte er mit dem sechsten Platz in die Top-10 des Grands Prix zurück.

Eine beachtliche Vorstellung lieferte er dann in Brasilien ab, sowohl im Sprint als auch im Rennen kam er hinter Sieger Lando Norris ins Ziel. Danach erklärte er im «Sky Sports F1»-Interview auf die Frage, ob er in diesem Jahr noch seinen GP-Sieg feiern könne: «Wir müssen ganz offensichtlich noch den letzten Schritt machen, und es wäre überwältigend, wenn uns das vor dem Saisonende noch geling.»

«Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber wenn wir so weitermachen, wie zuletzt, und das Beste aus dem Auto herausholen können, dann ist das durchaus machbar», fügte der Rennfahrer aus Bologna selbstbewusst an. Dass der Mercedes-Renner in diesem Jahr Siegfähig ist, hat Antonellis Teamkollege George Russell bereits zwei Mal bewiesen. In Kanada und Singapur schaffte es der Brite aufs höchste Podesttreppchen.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22