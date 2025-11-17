Las-Vegas-Rennen im TV: Wie kalt wird es zum F1-GP?
Das Vegas-Rennen 2024
Auch der diesjährige Vegas-GP dürfte wieder zur Kälte-Herausforderung werden. Die abendlich frischen Temperaturen in Las Vegas und die entsprechend rutschige Strecke haben schon in den vergangenen Jahren für Sorgen bei den Top-Teams und allerlei Chaos gesorgt. Der glatte Asphalt, die niedrigen Temperaturen und die stets nahen Wände versprechen ein Rennwochenende, das nicht so leicht vorherzusehen ist. Ein spannender Auftakt in den finalen Triple-Header der Saison also.
In diesem Jahr soll es in der Zockermetropole in Nevada wieder ziemlich frisch werden: Die Höchsttemperaturen (also tagsüber bei Sonne) sind zwischen 14 und 18 Grad angesagt. Der Samstag (also am Renntag Ortszeit) soll mit bis zu 17 Grad Celsius der wärmste Tag werden. Nachts fallen die Temperaturen aber auf 8 Grad ab. Immerhin: Es soll Freitag und Samstag trocken bleiben, Donnerstag (also wenn abends die Trainings sind) könnte es nachmittags und abends leicht regnen.
Apropos Timing: Europäische Formel-1-Fans, die alle Sessions live verfolgen möchten, müssen übers Wochenende nachtaktiv werden. Zwei Trainings beginnen um 1.30 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit, Qualifying und Rennen jeweils um 5 Uhr morgens. Das entspricht 20 Uhr Ortszeit in Nevada. Entsprechend sind die Sessions in den USA einen Tag früher, der GP steigt dort also schon am Samstag. Für uns in Europa ist das Rennen am Sonntagmorgen.
In Deutschland überträgt neben Sky auch RTL (Quali und GP). In Österreich ist ServusTV an der Reihe (ORF zeigt eine Wiederholung). In der Schweiz überträgt SRF zwei Qualifying und Rennen. Wir haben hier die kompletten TV-Zeiten für Sie gesammelt – damit der Wecker zur richtigen Zeit klingelt.
