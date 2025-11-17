Las-Vegas-Rennen im TV: Wie kalt wird es zum F1-GP?

Wie kalt wird es dieses Jahr zum F1-Rennen in Las Vegas? Fans in Europa müssen sich den Wecker stellen oder gleich die Nacht durchmachen: Der komplette Zeitplan für das Vegas-Wochenende und wer im TV überträgt.

Auch der diesjährige Vegas-GP dürfte wieder zur Kälte-Herausforderung werden. Die abendlich frischen Temperaturen in Las Vegas und die entsprechend rutschige Strecke haben schon in den vergangenen Jahren für Sorgen bei den Top-Teams und allerlei Chaos gesorgt. Der glatte Asphalt, die niedrigen Temperaturen und die stets nahen Wände versprechen ein Rennwochenende, das nicht so leicht vorherzusehen ist. Ein spannender Auftakt in den finalen Triple-Header der Saison also.

In diesem Jahr soll es in der Zockermetropole in Nevada wieder ziemlich frisch werden: Die Höchsttemperaturen (also tagsüber bei Sonne) sind zwischen 14 und 18 Grad angesagt. Der Samstag (also am Renntag Ortszeit) soll mit bis zu 17 Grad Celsius der wärmste Tag werden. Nachts fallen die Temperaturen aber auf 8 Grad ab. Immerhin: Es soll Freitag und Samstag trocken bleiben, Donnerstag (also wenn abends die Trainings sind) könnte es nachmittags und abends leicht regnen.

Apropos Timing: Europäische Formel-1-Fans, die alle Sessions live verfolgen möchten, müssen übers Wochenende nachtaktiv werden. Zwei Trainings beginnen um 1.30 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit, Qualifying und Rennen jeweils um 5 Uhr morgens. Das entspricht 20 Uhr Ortszeit in Nevada. Entsprechend sind die Sessions in den USA einen Tag früher, der GP steigt dort also schon am Samstag. Für uns in Europa ist das Rennen am Sonntagmorgen.

In Deutschland überträgt neben Sky auch RTL (Quali und GP). In Österreich ist ServusTV an der Reihe (ORF zeigt eine Wiederholung). In der Schweiz überträgt SRF zwei Qualifying und Rennen. Wir haben hier die kompletten TV-Zeiten für Sie gesammelt – damit der Wecker zur richtigen Zeit klingelt.

Großer Preis von Las Vegas 2025 im TV

Freitag, 21. November

01.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

01.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

01.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

01.30 Beginn 1. Freies Training

03.40 Sky Sport F1 – Familie ist Alles – Max Verstappen Exklusiv

04.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt – GP São Paulo

04.30 Sky Sport F1 – Maranello – Auf den Spuren von Michael Schumacher

04.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

04.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

05.00 Beginn 2. Freies Training

07.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

11.00 Sky Sport F1 – GP Las Vegas 2024

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

16.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Herausforderung von Baku

16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – GP Las Vegas 2024



Samstag, 22. November

01.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. freies Training

01.15 ServusTV – Beginn Übertragung 3. freies Training

01.30 Beginn 3. Freies Training

03.00 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

04.00 Sky Sport F1 – Maranello – Auf den Spuren von Michael Schumacher

04.15 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Singapur

04.30 ServusTV – Vorbericht Qualifying

04.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

04.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

04.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

05.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

05.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

06.00 ServusTV – Qualifying Analyse

06.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

08.30 ServusTV – Wiederholung Qualifying

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

14.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

14.15 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Singapur

14.45 Sky Sport F1 – Familie ist Alles – Max Verstappen Exklusiv

15.05 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

15.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter

15.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Gast: Franz Tost)

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Gast: Sebastian Vettel)

23.45 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Singapur



Sonntag, 23. November

02.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium & Lando triumphiert

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.30 ServusTV – Vorbericht

04.00 Sky Sport F1 – Vorberichte

04.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

04.45 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

04.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

05.00 Beginn Großer Preis von Las Vegas (50 Runden, bei uns im Live-Ticker)

05.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

06.40 ServusTV – Rennen Analyse

06.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

07.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

08.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

10.30 ServusTV – Wiederholung Rennen

10.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte

14.40 ORF 1 – F1 Motorhome

14.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt

00.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen