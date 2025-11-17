Kurzfristige Maßnahme: Reifen-Obergrenze in Katar
Die Strecke in Lusail ist anspruchsvoll für die Reifen
Beim Großen Preis vom Katar in knapp zwei Wochen kommt die Reifen-Obergrenze! Reifenhersteller Pirelli teilte am Montag vor dem Vegas-Rennen mit: Jeder Reifensatz darf im übernächsten Rennen in Katar maximal über 25 Rennrunden gefahren werden.
Der Katar-GP wird über 57 Runden gehen. Rechenfüchse werden feststellen: Mindestens zwei Stopps muss damit also jeder Fahrer machen.
Nicht mit in die 25-Runden-Gleichung fallen Runden in die Startaufstellung, die Formationsrunde und alle nach der Zielflagge gefahrenen Runden. Es zählen aber sessionübergreifend alle Runden am Rennwochenende (inklusive VSC und Safety Car). Vor dem Rennen bekommt jedes Team eine Aufstellung, wie viele Runden die jeweiligen Reifensätze nach Training, Sprint und Qualifyings noch drehen dürfen. Nutzt ein Team gebrauchte Reifen, könnten also noch mehr Stopps zusammenkommen.
Die strikte Reifen-Obergrenze ist eine Konsequenz aus dem Vorjahres-GP und gilt nur für Katar. Da kamen die Reifen auf der gummifressenden Strecke in Lusail an ihre Belastungsgrenze. Der mögliche verpflichtende Zweistopper war bereits im Vorfeld mit den Teams diskutiert worden. Eine Sicherheitsmaßnahme! Nun wenige Tage vor dem GP das offizielle Go von Reifenlieferant Pirelli, der Formel 1 und dem Weltverband FIA.
Weil Asphalt und auch Randsteine in Lusail die Reifen stark abnutzen, werden ohnehin die härtesten Mischungen verwendet. Der C1 ist somit der harte Reifen, C2 der Medium und der C3 ist die weichste Mischung. Weil ja auch noch ein Sprint stattfindet, bekommt jeder Fahrer zwei Sätze Hart, viermal Medium und sechsmal Soft.
Es dürfte also geschäftig zugehen in der Boxengasse von Lusail!
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22