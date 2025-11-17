Kurzfristige Maßnahme: Reifen-Obergrenze in Katar

Nur wenige Tage vor dem Formel-1-GP in Katar kommende Woche führt Reifenhersteller Pirelli eine Obergrenze für die Gummis ein. Ein Reifen darf nur maximal 25 Runden gefahren werden. Was das für den GP bedeutet.

Beim Großen Preis vom Katar in knapp zwei Wochen kommt die Reifen-Obergrenze! Reifenhersteller Pirelli teilte am Montag vor dem Vegas-Rennen mit: Jeder Reifensatz darf im übernächsten Rennen in Katar maximal über 25 Rennrunden gefahren werden.

Der Katar-GP wird über 57 Runden gehen. Rechenfüchse werden feststellen: Mindestens zwei Stopps muss damit also jeder Fahrer machen.

Nicht mit in die 25-Runden-Gleichung fallen Runden in die Startaufstellung, die Formationsrunde und alle nach der Zielflagge gefahrenen Runden. Es zählen aber sessionübergreifend alle Runden am Rennwochenende (inklusive VSC und Safety Car). Vor dem Rennen bekommt jedes Team eine Aufstellung, wie viele Runden die jeweiligen Reifensätze nach Training, Sprint und Qualifyings noch drehen dürfen. Nutzt ein Team gebrauchte Reifen, könnten also noch mehr Stopps zusammenkommen.

Die strikte Reifen-Obergrenze ist eine Konsequenz aus dem Vorjahres-GP und gilt nur für Katar. Da kamen die Reifen auf der gummifressenden Strecke in Lusail an ihre Belastungsgrenze. Der mögliche verpflichtende Zweistopper war bereits im Vorfeld mit den Teams diskutiert worden. Eine Sicherheitsmaßnahme! Nun wenige Tage vor dem GP das offizielle Go von Reifenlieferant Pirelli, der Formel 1 und dem Weltverband FIA.

Weil Asphalt und auch Randsteine in Lusail die Reifen stark abnutzen, werden ohnehin die härtesten Mischungen verwendet. Der C1 ist somit der harte Reifen, C2 der Medium und der C3 ist die weichste Mischung. Weil ja auch noch ein Sprint stattfindet, bekommt jeder Fahrer zwei Sätze Hart, viermal Medium und sechsmal Soft.

Es dürfte also geschäftig zugehen in der Boxengasse von Lusail!

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22