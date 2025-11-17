Fernando Alonsos Frust-Rechnung: Ausfälle, Platz 12

Fernando Alonso ist 2025 hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Der Spanier und sein Team kämpfen im Saisonfinale noch um Positionen – und die Altlasten dürften sich im Endspurt noch rächen.

Für Fernando Alonso und sein Team Aston Martin geht es in den letzten Rennen noch um wichtige Positionen – und um Schadensbegrenzung in einem schwierigen Jahr. Alonso: «Ich denke, es wird sich in Abu Dhabi entscheiden. Ich hätte mir gewünscht, in dieser Phase der Saison etwas mehr Punkte zu haben.»

Dann zählt Alonso auf, wo er in diesem Jahr Punkte hergeben musste, die er gerne geholt hätte: «Wir haben 12 bis 15 Punkte wegen Problemen mit der Zuverlässigkeit verloren. In Monaco wegen des Motors und in China wegen der Bremsen und einigen anderen Rennen. In Monza wegen der Aufhängung nach einem Zwischenfall mit Lando.» Die Frust-Rechnung von Alonso!

Der zweimalige Weltmeister: «Einige dieser Punkte werden uns wahrscheinlich in Abu Dhabi fehlen. Aber wir werden versuchen, in den nächsten drei Rennwochenenden so viel wie möglich aufzuholen.» Noch 83 Punkte kann ein Fahrer maximal holen, 144 ein Team. Beides aber keine realistischen Zielmarken für Alonso und sein Team.

Für den Spanier startete das Jahr 2025 ernüchternd. In den ersten acht Rennen blieb er komplett punktlos. Bei seinem Heimrennen in Barcelona waren dann erstmals mit Platz 9 zwei Zähler drin. Während Alonso ständig ausfiel, sammelte sein Teamkollege Lance Stroll in der Frühphase immerhin zaghaft Punkte. Aston Martin kämpft noch um Platz 5 in der Konstrukteurs-WM. Aktuell liegen sie mit 72 Punkten an Platz 7. Zwischen Rang 5 und 9 ist noch alles möglich.

Auch für Alonso selbst geht es noch um viel. Er steht derzeit nur an WM-Rang 12, in Punkten gleichauf mit Rookie Oliver Bearman. Auch Nico Hülkenberg und Isack Hadjar auf Platz 9 sind noch in Schlagdistanz. Alonsos bestes Ergebnis bislang: Platz 5 in Budapest. Aus Alonsos Perspektive wäre also zu hoffen, dass die letzten drei Rennen der Saison nicht auch noch Teil seiner Frustrechnung werden.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22